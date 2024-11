Congo-Brazzaville: Caravane de l'entrepreneuriat - 75% de réduction des frais de création et formalisation des entreprises

Dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat, dont la sixième étape a été lancée le 19 novembre à Owando, dans le département de la Cuvette, les jeunes porteurs de projets ont été appelés à saisir l'opportunité relative à la réduction de 75% des frais de création et de formalisation de leurs entreprises.

« Le projet "Un jeune, une entreprise" consiste à créer, sur une période de douze mois, 10 000 entreprises, en subventionnant les formalités administratives de création d'entreprise à hauteur de 75% du montant de la taxe unique de création pour les entreprises individuelles », a fait savoir la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, lors du lancement de la caravane de l'entrepreneuriat à Owando qui a pour thème « Jeunes, osez entreprendre».

Ainsi, au lieu de s'acquitter de la somme de 100 000 FCFA qui est le montant de la taxe unique, ces jeunes entrepreneurs ne paieront que la somme de 25 000 FCFA pour créer leurs entreprises, a expliqué le directeur général de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADPME), Aimé Blanchard Linvani. En effet, c'est la structure qu'il dirige qui exécute la caravane de l'entrepreneuriat.

« A chaque étape, notre engagement est de donner à toutes les couches sociales un accès équitable aux ressources et aux opportunités entrepreneuriales. Aussi, de montrer à chacun de vous que l'entrepreneuriat est un moyen permettant de créer des emplois, stimuler la croissance et répondre aux défis socio-économiques de notre pays. Ici à Owando, nous allons identifier les besoins spécifiques et renforcer les capacités des porteurs de projets, des entrepreneurs déjà en activité », a-t-il indiqué.

Diversification

Selon la ministre des PME et de l'Artisanat, miser sur la petite entreprise, que ce soit celle créée dans le domaine agricole, de transport, de services numériques ou des loisirs, dans la mesure où elle exploite des opportunités locales, demeure un levier incontournable dans la stratégie de diversification de l'économie nationale aux fins non seulement de rendre le pays moins dépendant du secteur pétrolier, mais aussi de remplacer les produits et services importés.

Rappel

La première étape de la caravane de l'entrepreneuriat avait été lancée le 19 mars dernier à Ignié, dans le département du Pool. Elle s'est poursuivie à Kintélé dans le même département puis à Djambala, Gamboma et Ngo dans les Plateaux. Après Owando, dans la Cuvette, le tour reviendra à Oyo d'accueillir cette caravane qui se poursuivra à Ouesso et Pokola dans la Sangha ; Impfondo et Epéna dans la Likouala.

Les objectifs sont les mêmes : inciter à l'entrepreneuriat en suscitant les vocations au sein de la couche juvénile ; mettre à la disposition des habitants des localités visitées des informations utiles à la création des entreprises ; identifier les besoins en renforcement des capacités des porteurs de projets et des entrepreneurs dans ces localités ; profiler les porteurs de projets et entrepreneurs en activité des localités ciblées.

« Désormais, ce n'est pas toujours aux porteurs de projets ou aux entrepreneurs de venir rencontrer les conseillers de l'ADPME dans leurs bureaux. C'est aussi à eux de venir à votre rencontre, dans vos localités respectives, vous écouter et vous éclairer dans les démarches de création de vos entreprises », a conclu la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.