Madagascar: Portes ouvertes - Des soins gratuits organisés dans les hôpitaux publics

L'occasion de consulter des médecins se présente, surtout pour ceux qui hésitent à se rendre à l'hôpital, faute de moyens financiers, parce que l'accès aux soins est totalement gratuit. L'État malgache, à travers le ministère de la Santé publique, organise la 6e édition des portes ouvertes dans les hôpitaux publics à travers le pays, à partir de ce jour jusqu'au samedi 23 novembre. De nombreuses offres sanitaires seront proposées.

Les offres de soins gratuits représentent, pour beaucoup, l'unique moyen de se faire soigner. « Vu le coût exorbitant des consultations ainsi que des traitements pour diverses maladies, je crois que l'organisation de tels événements devrait se faire le plus souvent », a avancé Léonard, un père de famille, hier. Plusieurs perspectives se présentent aux bénéficiaires. Toutefois, cela diffère d'un hôpital à un autre, selon sa spécialisation respective, à savoir des planifications familiales, des dépistages de l'hypertension artérielle, du diabète, du VIH/Sida, de la tuberculose et du paludisme. Des soins dentaires et ophtalmologiques seront également accessibles pour la population.

Une consultation générale ainsi qu'une consultation spécialisée seront dispensées au sein du Centre Hospitalier de Besopaka à Sambava, tandis que les femmes sont prioritaires au Centre Hospitalier de Référence du District (CHRD) à Ambatolampy, où des consultations prénatales suivies d'une échographie pour les femmes enceintes seront proposées.

Cet événement ne se limite pas seulement à des soins gratuits. Il sera aussi une occasion d'informer les patients sur leurs droits et de faire connaître tous les services et soins disponibles au sein de chaque hôpital public. Certains hôpitaux font même appel aux dons de sang, sachant que ce geste peut sauver des vies et présente de nombreux bienfaits pour la santé du donneur.

Le pays s'engage pleinement dans l'objectif mondial de couverture de santé universelle, une initiative visant à garantir à toute la population un accès à des soins de qualité fournis par des professionnels compétents. Dans ce cas, les portes ouvertes organisées dans chaque hôpital public sont déjà un accomplissement de cet engagement.