Gambie: Le Président Barrow promet aux agriculteurs de bons prix à l'approche de la saison commerciale de l'arachide

Le président Adama Barrow a réaffirmé une fois de plus la promesse de son gouvernement de s'occuper du bien-être des agriculteurs du pays, en assurant que les agriculteurs pourront écouler leurs produits à des prix satisfaisants lors de la saison commerciale de l'arachide de cette année.

Le président Adama Barrow, s'adressant aux journalistes à la Gare Maritime de Banjul lors du début de sa tournée nationale, a déclaré : « J'ai de bonnes nouvelles pour les agriculteurs gambiens. J'ai une grande nouvelle pour eux et je la leur annoncerai au cours de la tournée. Je suis certain qu'ils pourront vendre leurs produits à des prix satisfaisants», a-t-il déclaré en répondant à une question sur les tonnes d'arachides de cette année.

Au cours de sa tournée, le président rencontrera les Gambiens et écoutera leurs préoccupations en vue d'y apporter des solutions. Cette tournée lui donnera également l'occasion de présenter les priorités de son gouvernement en matière de développement.

Le président tiendra plus de 19 réunions publiques et visitera 26 projets de développement à travers le pays dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'entreprenariat des jeunes.

Poursuivant son discours, il a ajouté : « La tournée est une exigence constitutionnelle et c'est la raison pour laquelle nous discutons avec les Gambiens, nous dialoguons avec eux et nous écoutons leurs préoccupations, et ce, afin de permettre au gouvernement d'élaborer une politique visant à répondre à leurs préoccupations et à surmonter leurs difficultés. »

« Nous sommes au service des citoyens. Raison pour laquelle nous voulons aller vers eux et les écouter afin de pouvoir mettre en oeuvre les aspirations du gouvernement en matière de développement dans leurs villes et villages», a-t-il déclaré.

Le président Barrow appelle également à l'unité nationale : « L'unité nationale est primordiale pour permettre au gouvernement de poursuivre le développement socio-économique du pays. Il ne peut y avoir de développement significatif en l'absence d'unité. Nous voulons que tout le monde apporte sa contribution afin que nous puissions faire avancer ce pays», a-t-il souligné.

Il a ajouté que le gouvernement de la Gambie, sous sa direction, est tout à fait disposé à travailler avec les Gambiens pour amorcer le développement du pays : « Nous irons écouter les Gambiens afin de faire avancer le pays et rehausser le niveau de vie et les moyens de subsistance de tous. »

« Ce gouvernement est tolérant. Ce gouvernement construit des fondations solides. Si nous nous unissons, ce pays progressera certainement», a-t-il déclaré.

