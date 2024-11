Cote d'Ivoire: Tournoi de maracana - Yopougon enlève le trophée Ouattara Sié Abou

La 19e édition du tournoi de maracana de la mutuelle des agents de direction générale des impôts (MADGI), dotée du trophée Ouattara Sié Abou, s'est terminée en beauté, le vendredi 15 novembre 2024, à Cocody.

Après une année de compétition entamée en novembre 2023 à Yamoussoukro, l'équipe de la direction régionale d'Abidjan Nord 4 (DRNA 4) de Yopougon a remporté le tournoi sous un score de 4-0 contre l'équipe de la direction régionale de Daloa (DR Gagnoa). Lors de cette finale, la DRNA 4 a démontré une domination sans partage, alliant stratégie, technique et esprit d'équipe. En plus du prestigieux trophée, elle est repartie avec une enveloppe de 1,5 million de Fcfa, un jeu de maillots, des médailles et un ballon.

Bien avant cette grande finale, il y a eu la petite finale, qui opposait les équipes de directions régionales de Gagnoa et Bouaké. À l'issue d'un match serré qui s'est soldé par un score de 1-1, les tirs au but ont couronné la direction régionale de Gagnoa. Côté féminin, les joueuses du CEFIM se sont imposées face à FOOMAFA sur un score de 2-0 au tir-au but après un match nul 0-0. Les dames ont livré une prestation remarquable, démontrant tout leur talent et leur combativité.

Placé sous le signe de la cohésion et de la fraternité, le président du conseil d'administration, Yaya Koné, a exprimé sa satisfaction quant à l'ambiance conviviale et à l'engouement suscité autour de cette compétition. « Ce tournoi est une occasion unique de promouvoir la cohésion sociale et de renforcer l'esprit d'équipe parmi les agents de la DGI. Il s'agit d'un moment de fraternité qui reflète les valeurs de notre institution » , dit-il. Toutefois, il a invité l'ensemble des mutualistes à s'approprier ces moments de retrouvailles et de divertissement autour des valeurs du sport.

La vice-présidente du Conseil d'Administration, Rokya Diarrassouba, représentant la marraine, Dr M'Bahia Maférima, a salué l'engagement et la détermination des équipes. Avant de dire que « Le maracana n'est pas seulement un sport, mais aussi un vecteur de dépassement de soi et de convivialité. ». Au nom de la marraine, elle a remis une enveloppe de 500.000frcs à la mutuelle.

Présent, Aka Miézan, représentant le premier responsable de la direction générale des impôts a avant de remettre le trophée à l'équipe victorieuse s'est dit heureux que la pratique du sport par les mutualistes est facteur de bien-être et de bonne santé. « L'institution de ce tournoi permet d'oeuvrer non seulement au raffermissement des relations d'amitié et de fraternité entre les agents de la DGI mais aussi de réunir les agents et leurs responsables hiérarchiques autour du sport », a-t-il déclaré.

Cette édition 2023 a réuni 36 équipes 36 équipes de la direction centrale et de toutes les directions régionales, témoignant de l'enthousiasme et du haut niveau de la compétition. Les matches se sont joués conjointement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Chaque journée a offert des moments de suspense, de stratégie et de spectacle. Avec une organisation réussie et des performances de haut vol, le rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2025, qui promet d'être encore plus spectaculaire.