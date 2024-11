Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Des institutions de microfinances instruites sur l'implémentation des normes universelles de gestion de la performance sociale et environnementale

Face au défi d'assurer un équilibre entre la préservation de leur pérennité et la prise en compte des principes de l'inclusion financière, bon nombre de système financiers décentralisés (Sfd) rencontrent des difficultés qui méritent d'être prise en compte avec acuité.

Pour pallier à cette situation et permettre aux Sfd d'offrir des services financiers responsables et inclusifs, l'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-ci) a organisé un atelier de formation les 13 et 14 novembre 2024, dans un hôtel sis à Cocody Bonoumin, sur le thème : « Processus d'implémentation des normes universelles de gestion de la performance sociale et environnementale et cadre de certification sur les pratiques de protection des clients. »

L'objectif dudit atelier de formation était de permettre aux Institutions de Microfinance de pouvoir améliorer leur viabilité sociale et financière à travers l'implémentation effective des Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale et Environnementale (Gpse).

Au cours de ces deux journées de travaux, les responsables des opérations, des systèmes d'Information et de Gestion (Sig), les Auditeurs Internes, les responsables en charge de la Gpse et de la Conformité ont passé en revue le contexte des Normes Universelles de Gestion de la Performance Sociale et Environnementale (Gpse) et de la Protection des Clients.

La formation leur a permis de comprendre les dimensions des Normes Universelles de la GPSE et les avantages liés à leur mise en oeuvre efficace ; d'analyser l'importance et les avantages liés à la mise en oeuvre efficace des Normes Universelles de la Gspe ; d'expliquer le processus d'implémentation des Normes Universelles de la Gspe ; de comprendre les avantages liés à la certification des institutions financières sur les pratiques de protection des clients et les pratiques de Protection des Clients.

Aussi, ont-ils découvert les ressources disponibles pour accompagner les institutions financières dans l'amélioration de leurs pratiques en matière de performance sociale et environnementale.

Cyrille Tanoe, directeur Exécutif de l'Apsfd-ci, à l'ouverture de la formation, après avoir rappelé que les normes universelles de la Gpse constituent une référence qui guide le travail de plusieurs parties prenantes du secteur de la finance inclusive et responsable (institutions financières, réseaux , prestataires d'assistance techniques etc ) , a encouragé les participants à s'approprier ces Normes universelles qui bénéficient du soutien des régulateurs et des investisseurs à travers le monde.

Rappelons que les normes universelles de la Gpse incluent les normes de protection des clients qui sont une exigence minimale que tout prestataire de services financiers devrait respecter pour éviter de nuire à ses clients.