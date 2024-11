Madagascar: Mahajanga - La journée mondiale de l'enfance célébrée en fanfare

Le 20 novembre commémore l'adoption par les Nations unies de la Convention des Droits de l'Enfant en 1989, ratifiée par Madagascar en 1991. Le thème de cette année s'inscrit dans la continuité du Sommet de l'Avenir, organisé par les Nations unies en septembre dernier à New York, réunissant tous les chefs d'État.

La Journée Mondiale de l'Enfance est placée cette année sous le thème « Ensemble, regarder l'avenir pour et avec les enfants ». Dans le Pacte de l'Avenir adopté lors du sommet, les chefs d'État se sont engagés à investir dans le développement économique et social des enfants et des jeunes, à leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et à les consulter lors des prises de décisions.

La célébration officielle de la journée s'est tenue à Mahajanga, organisée conjointement par le ministère de la Population et des Solidarités et Unicef Madagascar, hier, au Collège d'Enseignement Général Charles Rennel, à Mahajanga Be.

La ministre de la Population et des Solidarités, Aurélie Razafinjato, accompagnée des autorités locales, dont le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le préfet de Mahajanga, TokifaharanaHerimaharoZo, la directrice régionale de la Population Boeny, Olga Rasoanirina, et le coordonnateur de l'Unicef à Mahajanga, Aubry Razanakoto, a participé à cette célébration.

Rappel important

« Le thème de cette célébration montre que les parents, qu'ils soient biologiques ou éducateurs, se consacrent à l'éducation. Celle-ci ne fonctionne pas seule. Elle exige des responsabilités à honorer. Vous, les enfants, vous êtes déjà aussi responsables de prendre des engagements dès maintenant », a déclaré la ministre lors de son intervention.

Christine Jaulmes, représentante de l'Unicef, a ajouté : « La Journée Mondiale de l'Enfance n'est pas seulement un événement symbolique, mais un rappel important de nos responsabilités envers les enfants et la jeunesse, en application de la Convention des Droits de l'Enfant. C'est une occasion de mettre en avant les défis auxquels les enfants font face, mais aussi de célébrer leurs talents, leurs rêves et leur potentiel. »

Symboliquement, le temps d'une journée, Olgina, une jeune artiste de 14 ans atteinte d'albinisme, a assumé le rôle de gouverneure de la région Boeny, mardi 19 novembre. Elle a présidé la réunion hebdomadaire du personnel du gouvernorat avant de visiter un centre d'éducation inclusive à Antanimasaja. Elle a ainsi expérimenté la gestion régionale, exprimé ses préoccupations et proposé des idées pour améliorer les conditions des enfants.