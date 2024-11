Tunisie: Le CAB prépare la reprise du championnat - Une pause bénéfique !

Les Cabistes avaient vraiment besoin de se ressourcer pour repartir du bon pied.

Le break observé dans notre championnat juste après la défaite concédée devant l'ESS a permis aux Cabistes de mettre de l'ordre dans la maison. D'abord, les responsables bizertins ont confirmé Sami Gafsi dans son poste d'entraîneur et, avec lui, tout le staff technique, ce qui est, à notre humble avis, une décision sage. Ensuite, on a vu Jammali et Fellahi revenir à de meilleurs sentiments, reprenant ainsi les entraînements avec les séniors.

Il était nécessaire, pendant toute cette période, de préparer les Cabistes sur le plan psychologique car le moral n'est pas au beau fixe ces derniers temps. Et en prévision du retour à la compétition qui coïncide avec la rencontre, ce samedi face à l'ASG à Gabès pour le compte de la 9e journée, les camarades de Guessmi ont disputé, le week-end dernier, un match amical contre l'équipe libyenne d'El Dhahra au Stade 15-Octobre.

Au-delà de la victoire qui est la bienvenue (1 à 0 en faveur du CAB , but de Z. Aloui à la 5' ), Sami Gafsi a fait participer pratiquement tous les joueurs à sa disposition en alignant une formation à chaque mi- temps afin de donner suffisamment de temps de jeu à tout un chacun.

Haouachi, Fellahi et les autres...

Il est vrai que bon nombre d'entre eux manquent de compétition et ont besoin d'être prêts pour supporter l'endurance à venir. Il est fort à parier qu'on verra plus souvent Abdelmajid Haouachi sur le flanc gauche, un défenseur qui a laissé une bonne impression pour le peu de temps qu'il a joué lors de la dernière journée. Il en est de même de Youssef Fellahi qui est appelé à retrouver sa place dans la formation «jaune et noir» ainsi que de Sadok Jammali et Rayen Mechergui, deux attaquants de qualité qui n'ont pas été exploités à bon escient jusqu'ici.

Le staff technique ne manquera certainement pas, à la reprise, de les intégrer à part entière dans le groupe. Il existe plein de solutions, seulement il faudrait savoir «jongler» avec l'effectif pour trouver la meilleure formule de jeu en se basant sur les qualités des uns et des autres. Il va falloir maintenant se surpasser pour rompre avec le cycle des mauvais résultats enregistrés jusque-là !