Tunisie: Avant-première de Bolice - Le Film du petit au grand écran

L'avant-première de « Bolice Le Film » s'est tenue le dimanche 17 novembre 2024, à la Cité de la culture de Tunis, dans la prestigieuse salle de l'Opéra.

A la suite du succès des quatre saisons de la série Bolice, Majdi Smiri refait son immersion dans le 7e art avec Bolice Le Film. Il invite le public à plonger dans un univers captivant et intense avec plein de suspense et d'émotion. Le film se distingue par la présence de grands acteurs, et promet de nombreuses surprises grâce à la participation d'artistes et talents exceptionnels.

Ce passage du petit au grand écran se traduit par une oeuvre ambitieuse de divertissement qui allie comédie et action. Porté par Hosni Ghariani, producteur du film, Bolice Le Film reflète un engagement fort pour promouvoir le patrimoine culturel tunisien tout en adoptant une vision internationale. Avec la production de ce film, il relève un défi stratégique en prônant une convergence entre le cinéma et la publicité. « L'art cinématographique est en soi une source d'inspiration pour des campagnes publicitaires percutantes », affirme Hosni Ghariani.

Cette initiative marque la volonté de la production d'ouvrir de nouvelles perspectives culturelles et économiques pour la Tunisie. Sous la direction de Majdi Smiri, le film fait montre d'une mise en scène soignée et d'une vision artistique audacieuse. La collaboration avec l'agence de production Frameworks, dirigée par Farouk Cherif, apporte une expertise technique et créative qui élève la production à un niveau international. Cette synergie met en lumière l'excellence des talents tunisiens dans l'univers cinématographique, consolidant la réputation de la Tunisie comme terre de créativité et d'innovation. Brillant d'un éclat hollywoodien, le film rassemble de grands noms de la scène tunisienne, tels que Kamel Touati, Mouna Noureddine, Chedli Arfaoui, Rim Ben Massoud, Jamil Najjar et Nidhal Sâadi qui rejoint l'équipe.

À cela s'ajoutent des participations d'artistes libanais comme Karol Aboud et Lisa Debes, confortant ainsi un riche échange culturel entre la Tunisie et le Liban. En complément, des talents russes et japonais apportent une dimension internationale, le tout sublimé par une sauce tunisienne pleine d'épices culturelles et artistiques.