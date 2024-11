Afrique: L'équipe de Tunisie battue par la Gambie - Attention à la qualification au Mondial !

La dernière impression laissée ne promet pas grand-chose. D'ici mars, il faudra sauver la sélection.

Encore une défaite à Radès, la deuxième de suite, pour une équipe de Tunisie qualifiée à la CAN, mais en laissant les Comores prendre le leadership. Toute la symbolique est là : alors que les ténors du continent ont assuré leur qualification depuis la 4e et la 3e journées même et passé à la CAN en dominant leurs adversaires, nous nous qualifions avec beaucoup de peine et deuxièmes.

C'est alarmant sans aucun doute. Cette mauvaise dernière impression laissée va encore compliquer les choses, car elle enracine le doute déjà installé. Tout ne tourne pas rond dans cette équipe de Tunisie qui craque en défense (6e but encaissé) et qui ne marque pas pour le second match de suite à Radès. Au total, un seul but marqué à Radès, celui de Ferjani Sassi à la dernière seconde face à Madagascar. Les paroles de Kaïs Yaâkoubi expriment bien ce malaise de la sélection.

«C'est une défaite humiliante à Radès. La sélection a perdu son prestige et sa réputation à Radès». On ne peut pas être plus expressif.

Qu'est-ce qui passe au juste? Des joueurs impayés et ça se comprend avec l'invraisemblable panne financière à la FTF et cet héritage surprenant laissé par le bureau d'El Jary.

Et pas que ça. L'ambiance n'est pas saine, les joueurs ne sont pas motivés, ne jouent pas avec une énorme envie.

Ajoutez à cela le passage raté de Faouzi Benzarti et de Kaïs Yaâkoubi qui, en quelques mois, ont fait de mauvais choix et n'ont pas réussi à stabiliser la défense et «inventé» des astuces à cette défaillance collective. Ce n'est pas un moment faste du tout : on a un mauvais cycle et une pénible transition.

Les cadres sont en énorme baisse de régime, les nouveaux ne sont pas encore au top niveau et le reste est en pleine inconstance, avec ce va-et-vient étrange dans le groupe.

Quatre mois pour se réveiller

Kaïs Yaâkoubi a dit qu'il s'en va alors qu'on n'a aucune idée sur son contrat, lui qui a été débarqué bon gré mal gré par Benzarti. Mais il a un contrat avec la FTF ça n'expire pas aujourd'hui. Maintenant que les élections vont avoir lieu en janvier, que va faire l'équipe nationale? Le comité de normalisation ne peut pas engager un nouvel entraîneur national par respect aux nouveaux qui vont être élus, et aussi parce que les caisses sont vides. En même temps, le nouveau bureau fédéral sera intronisé en février après les recours (ceci si les élections ont lieu bien sûr) et les matches contre le Libéria et le Malawi ont lieu entre le 17 et le 25 mars.

Un mois et demi, voire beaucoup moins, seraient-ils suffisants pour trouver un staff de qualité et pas très coûteux? Et vu la méforme et l'usure de maints cadres et la démotivation générale, la qualification au Mondial paraît, en ce moment, compliquée à 6 journées de la fin des éliminatoires.

On n'a que 2 points d'avance sur la Namibie, et on joue le Libéria en déplacement. Si on ne se réveille pas, si le nouveau bureau fédéral élu n'arrive pas, en un temps record, à trouver le bon sélectionneur, on risque de perdre du terrain. Et on risque de rater le Mondial 2026 avec tout ce que ça peut signifier comme manque à gagner financier terrible, estimé à plus de 40 millions de dinars. Attention, c'est sérieux. Il faut sauver cette équipe de Tunisie.