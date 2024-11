Sénégal: Après la CAN, les Lions se projettent vers le Mondial 2026

Diamniadio — Après leur brillante prestation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025, les Lions disent vouloir continuer sur la même lancée pour assurer leur qualification à la prochaine Coupe du monde.

Le Sénégal a terminé premier du groupe L avec 16 point, 10 buts marqués et un encaissé.

"Nous avons montré que nous sommes une grande équipe. Nous avons gagné cinq matchs et fait un match nul. Nous avons fait de grands matchs", a soutenu le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.

"Nous constatons que tout le monde est content. Nous avons atteint notre objectif, celui de bien jouer et de rendre heureux le public sénégalais. Nous avons réussi à gagner nos matchs à l'extérieur, ce que beaucoup d'équipes n'ont pas pu faire. C'est très difficile d'affronter une équipe africaine, mais nous avons fait le travail", a réagi le milieu de terrain, Lamine Camara, entré en court de jeu.

De son côté, l'attaquant de l'Etoile rouge de Belgrade (Serbie), Cherif Ndiaye, a soutenu que l'équipe se devait de "finir en beauté" son dernier match de l'année, et rendre "heureux le public". "Je suis un soldat, lorsque que le Sénégal m'appelle, je réponds présent pour rendre fiers les Sénégalais. J'ai voulu faire plus en tentant d'inscrire un but, mais ce n'est que partie remise", a-t-il dit sur sa très bonne prestation contre le Burundi.

"Miser sur la jeunesse pour les prochaines échéances"

Double buteur contre le Burundi, le milieu de terrain des Lions Habib Diarra a offert la victoire au Sénégal.

Selon le jeune capitaine Strasbourg (France, Ligue 1), "toute l'équipe a très bien joué en suivant les consignes de l'entraîneur. C'est ce qui nous a permis de gagner la rencontre. Il faut continuer le travail. Ce n'est jamais assez".

Avec trois réalisations au compteur, Diarra est co-meilleur buteur de l'équipe nationale dans cette campagne des éliminatoires avec Sadio Mané.

Le footballeur de 20 ans a marqué son premier but en équipe nationale, jeudi, à Bamako, lors de la cinquième journée de ces éliminatoires, contre le Burkina Faso.

"Lorsque je joue à mon poste de milieu de terrain, je suis plus libéré, mais je suis toujours prêt à me donner à 100% peu importe le poste où j'évolue", a-t-il dit, se réjouissant de sa "semaine exceptionnelle", en équipe nationale.

Auteur d'un clean-sheet en deux rencontres, le portier des Lions Edouard Mendy a salué le "match abouti" de ses coéquipiers qui avaient "à coeur bien finir à la maison".

"Nous nous sommes donnés les moyens de terminer ces éliminatoires de la meilleure des manières. Nous avons fait une grosse entame de match, mais après devant un bloc bas, il faut toujours patienter et bien travailler. Nous avons appliqué les consignes du coach. Nous allons pouvoir nous concentrer sur le rassemblement de mars pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026", a t-il déclaré.

Selon lui, le Sénégal a beaucoup de chance d'avoir des joueurs comme Diarra, Cheikh Sabaly, passeur décisif sur le deuxième but du Sénégal. "Nous avons des jeunes qui arrivent, l'essentiel, c'est de les guider au mieux pour qu'ils visent cette envie de gagner des titres", estime Mendy.

"De jeunes joueurs se sont révélés. Cela fait plaisir et c'est bon pour l'avenir. Il y a les éliminatoires de la Coupe du monde en mars 2025. Nous allons continuer à travailler avec ce groupe qui va nous permettre de gagner des trophées, mais surtout de se qualifier pour la Coupe du monde 2026", a soutenu le capitaine Koulibaly

"Pape Thiaw apporte de la sérénité dans le groupe"

"Notre coach est très qualifié. Il sait ce qu'il fait. Il fait un bon travail. Nous allons continuer à travailler avec lui. Nous avons un groupe très fort et jeune. Nous avons 26 potentiels titulaires et après ce sont des choix à faire. Il a fait tourner et nous avons vu que la qualité était la même et il faut continuer. Nous sommes capables de jouer avec n'importe quelle équipe et tactiquement nous sommes bien", a dit Kalidou Koulibaly.

Le défenseur Abdou Diallo estime que "Pape Thiaw a apporté beaucoup de sérénité dans le groupe qu'il connaissait déjà". "Nous l'apprécions beaucoup et nous voulons bien faire pour lui. Nous allons préparer les matchs de mars pour remporter les six points", a t-il promis.

Le contrat de l'entraîneur par intérim des Lions, Pape Thiaw, avec la Fédération sénégalaise (FSF) de football a pris fin, ce mardi.

La FSF a annoncé que le successeur de l'ex-entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé sera connu avant la fin de l'année.