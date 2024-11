Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - L'entraîneur burundais salue le talent et les qualités tactiques des Lions

Diamniadio — L'entraîneur de l'équipe de football du Burundi, Patrick Sangwa Mayani, a salué, mardi à Diamniadio, le "talent" et les "qualités tactiques" des joueurs sénégalais qui ont posé beaucoup de difficultés à sa formation.

"Le Sénégal est une équipe bourrée de qualité et de talents. Nous savions qu'à la moindre erreur, elle pouvait trouver la faille et c'est ce qui est arrivé, en première mi-temps. En deuxième période, nous commettons une erreur tactique et cela n'a pas pardonné. C'était après compliqué pour nous de revenir physiquement", a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse après la défaite contre le Sénégal, 2-0, à l'occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 au Maroc.

Mayani a déclaré que son équipe a "peut-être décroché une frappe de loin et une autre écrasée", mais rien de plus pour inquiéter le Sénégal. "J'ai un sentiment partagé. Je suis déçu et en même temps content de l'organisation que nous avions mise en place et qui fonctionnait jusqu'au but pris à la 35e mn", a t-il ajouté.

Patrick Sangwa Mayani a été nommé à la tête de la sélection burundaise, le 29 octobre 2024. Il a remplacé Etienne Ndayiragije, à deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025. Son équipe était déjà éliminée.

"Au match aller, contre le Sénégal, en septembre 2024, je n'étais pas encore à la tête de l'équipe, mais nous avons visionné les vidéos de l'équipe du Sénégal. Sa manière de jouer et sa philosophie sont restées les mêmes", a-t-il dit, saluant le choix de Pape Thiaw de miser sur la continuité du travail de son prédécesseur.

Cependant, le technicien burundais a dit avoir affronté "une équipe beaucoup plus en place au niveau de ses déplacements et des mouvements sans et avec le ballon. C'est ce qui nous a mis en difficulté".

Il a promis de poursuivre le travail pour trouver les moyens de conforter la bonne organisation tactique de l'équipe et mettre en place "des combinaisons offensives qui feront mal aux adversaires".

Le Burundi a terminé troisième du groupe L devant le Malawi (4 points, +5). Les Burundais comptent quatre points (+7), quatre but marqués et onze encaissés. Le Sénégal (16 points) est premier de ce groupe, suivi du Burkina Faso (10 points).