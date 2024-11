Tunisie: Saveurs méditerranéennes - La grenade, pont culinaire entre l'Italie et le pays

À l'occasion de la 9e édition de la Semaine Italienne dans le Monde, l'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur-Section pour la Promotion des Échanges de l'Ambassade d'Italie à Tunis a invité, le 20 novembre 2024, les professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, restaurateurs, hôteliers), ainsi que des passionnés de cuisine, des représentants des médias et d'autres invités, à un événement célébrant les traditions gastronomiques méditerranéennes.

Sous le thème « Diète méditerranéenne et cuisine de nos racines: santé et tradition », l'accent a été mis sur un ingrédient phare de la région: la grenade. En partenariat avec l'Institut Supérieur des Études Touristiques et Hôtelières (ISETH) de Sidi Dhrif et l'hôtel de luxe Four Seasons Hotels and Resorts Gammarth, cette rencontre a exploré les convergences entre les cuisines italienne et tunisienne à travers la grenade. Symbole de fertilité, de richesse et de partage, ce fruit incarne le lien profond qui unit les traditions culinaires des deux rives de la Méditerranée.

Semaine italienne: une fête de la gastronomie mondiale

La Semaine Italienne dans le Monde, soutenue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, va bien au-delà d'un simple événement gastronomique. Elle incarne l'esprit de l'Italie à travers ses multiples facettes: de la mode à l'architecture, de l'art à la culture, mais surtout à travers sa cuisine, véritable carte d'identité du pays.

Parmi les thèmes phares de cette édition figure la « cuisine des racines ». La cuisine italienne, mondialement reconnue pour sa simplicité, ses produits frais et son respect des traditions, a mis en lumière la Diète Méditerranéenne, un modèle alimentaire équilibré privilégiant les produits locaux et de saison, ainsi que la consommation de fruits, légumes, poissons et céréales.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'événements mondiaux organisés par le réseau diplomatique et consulaire italien, l'Institut culturel italien, l'Office national du tourisme italien, Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) et l'Agence italienne pour le commerce extérieur, Italian Trade Agency (ITA) et l'Agence Italienne pour le commerce extérieur-Section pour la promotion des échanges de l'Ambassade d'Italie qui se déroulent du 16 au 22 Novembre.

Dans ce cadre, Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie à Tunis, a salué le renforcement des liens culturels entre l'Italie et la Tunisie, mettant en avant la cuisine comme un véritable catalyseur de rapprochement entre les deux pays. Il a souligné que la gastronomie méditerranéenne, à la fois pilier de la santé des peuples et patrimoine immatériel de l'UNESCO, joue un rôle clé dans la promotion de l'échange et de la compréhension mutuelle. L'Ambassadeur a également évoqué les nombreux points communs entre les deux cultures, notamment à travers des produits et techniques culinaires partagés, tels que le couscous, symbole de ces liens profonds et durables.

De son côté, Francesca Tango, Directrice de l'Agence Italienne pour le Commerce Extérieur-Bureau de Tunis, a souligné l'importance de cet événement pour promouvoir les produits italiens et mettre en lumière les bienfaits de la diète méditerranéenne. Pour la troisième année consécutive, cette collaboration avec l'Institut a permis de célébrer la richesse du patrimoine gastronomique italien, en mettant à l'honneur la grenade et la pâte maison, véritables symboles de la tradition culinaire italienne.

Enfin, Fatma Laadhari, Directrice de l'ISETH, a présenté les activités de son institut, soulignant que cet événement constitue une opportunité exceptionnelle pour les étudiants d'échanger des savoir-faire culinaires. Elle a également insisté sur l'importance de cette rencontre pour renforcer les liens culturels et gastronomiques entre l'Italie et la Tunisie, notamment à travers la cuisine italienne, qui s'intègre harmonieusement au patrimoine culinaire tunisien.

Grenade: un fruit de partage et de symboles

La grenade, à la fois symbolique et médicinale, occupe une place centrale dans la diète méditerranéenne, présente aussi bien dans les cuisines italienne que tunisienne. En Italie, elle enrichit des plats allant des sauces sucrées aux salades, tandis qu'en Tunisie, elle se retrouve dans des tajines, couscous ou jus.

L'événement a offert une exploration sensorielle de cet ingrédient à travers un Cooking Show et une Masterclass animés par le Chef Roberto D'Adduzio de l'hôtel Four Seasons. En collaboration avec les étudiants de l'ISETH (gestion de la restauration, chefs, service, gestion de l'hébergement et gestion touristique), des recettes innovantes ont été élaborées, mettant en lumière les bienfaits de la grenade. Les étudiants ont également exploré la confection de pâtes artisanales, élément clé de la cuisine méditerranéenne, riches en glucides complexes et à faible indice glycémique, favorables à la santé cardiovasculaire.

Les chefs et étudiants ont créé des plats mettant en valeur la grenade: une salade en entrée, des raviolis à la grenade, un filet de bœuf avec réduction de grenade et une pannacotta en dessert. Ces créations ont permis aux invités de découvrir des associations surprenantes entre les traditions culinaires italiennes et tunisiennes, tout en mettant l'accent sur l'importance d'une cuisine saine et respectueuse de l'environnement.

Italie et Tunisie: des racines culinaires communes

Cet événement a été l'occasion de célébrer les similitudes entre la cuisine tunisienne et italienne. Bien que ces deux pays diffèrent par leur géographie et leur culture, ils partagent une approche commune de l'alimentation, axée sur le respect de la nature et des saisons. En mettant en avant des plats traditionnels et des créations novatrices, les chefs ont démontré que la gastronomie, bien au-delà de l'aspect gustatif, est un langage universel qui rapproche les peuples. La journée s'est terminée par la remise des attestations aux étudiants de l'ISETH, soulignant leur rôle dans la transmission de ces traditions culinaires et leur participation active à l'événement.