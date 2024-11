Algérie: Autoroute est-ouest - Le péage non inclus dans le programme du Gouvernement

Alger — La cellule d'information et de communication du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, a affirmé, mercredi dans un communiqué, que la déviation de la circulation de la voie actuelle de l'autoroute est-ouest vers les couloirs dédiés aux stations de péage de Mouzaïa (Blida) et de Khemis El Khechna (Boumerdès) "n'a aucun rapport avec le lancement de l'opération de péage sur cet axe routier", affirmant que ce type d'opération "n'est pas inclus dans le programme du Gouvernement".

La déviation de la circulation "s'inscrit dans le cadre des travaux d'entretien périodique de l'autoroute est-ouest", précise la même source.

"Suite à la publication d'un communiqué par la cellule d'information et de communication de l'Algérienne des Autoroutes (ADA), placée sous la tutelle du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, concernant un programme de déviation de la circulation de la voie actuelle de l'autoroute est-ouest vers les couloirs dédiés aux stations de péage de Mouzaïa (Blida) et de Khemis El Khechna (Boumerdès), nous vous informons que cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux de maintenance périodique de l'autoroute est-ouest, et n'a aucun rapport avec le lancement d'une quelconque opération de péage sur l'autoroute est-ouest, laquelle n'est pas incluse dans le programme du Gouvernement", lit-on dans le communiqué.

Le ministère a indiqué que "la priorité absolue du secteur demeure la garantie des conditions favorables pour la sécurité routière des usagers de l'autoroute est-ouest, à travers la programmation d'opérations d'entretien visant à préserver la pérennité de ses infrastructures".