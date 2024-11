Angola: L'ambassadeur du pays en Russie souligne le rôle de l'industrie légère

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Russie, Augusto da Silva Cunha, a souligné mardi, à Saint-Pétersbourg, le rôle de l'industrie légère dans les économies et dans la contribution à l'identité nationale des États.

Le diplomate s'exprimait au 3e Forum international du Commonwealth de la Mode, organisé par l'Assemblée interparlementaire des pays membres de la Communauté des États indépendants (CEI), selon une note de la mission diplomatique angolaise en Russie.

Pour Augusto Cunha, l'industrie légère doit garantir l'identité nationale des États, à travers leurs produits et services, en gardant à l'esprit qu'elle est généralement moins capitalistique que l'industrie lourde et plus orientée vers le consommateur que vers les affaires.

Il a également souligné la nécessité pour cette industrie de garantir l'internationalisation des traits et des valeurs culturelles, ainsi que des icônes et des signes qui soutiennent chaque membre de la communauté et ses partenaires.

Le forum, dont la clôture est prévue aujourd'hui, met en relief l'importance de l'industrie légère dans les économies des pays de la CEI, en tenant compte de l'industrie de la mode et des conditions géopolitiques, économiques et socioculturelles actuelles.

L'événement se concentre également sur les perspectives de développement, les changements globaux, le renforcement de la coopération internationale, les questions d'approvisionnement en matières premières, la formation du personnel, l'amélioration des technologies et la promotion des marques locales, un segment dans lequel l'Angola compte avec la présence de la styliste Nadir Tati.