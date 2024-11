Angola: L'OGE 2025 répond aux aspirations du secteur de l'Administration Publique - Ministre

Luanda — Le projet de Budget Général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour 2025 répond aux aspirations du secteur de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, car il comprend plusieurs projets liés au développement du secteur, a déclaré mercredi, à Luanda, Teresa Rodrigues Dias.

Intervenant au cours d'une réunion avec les députés de la 5ème Commission de l'Assemblée Nationale, la ministre Teresa Rodrigues Dias a informé que l'OGE 2025 comprend, entre autres programmes, la construction d'un Service intégré d'assistance aux citoyens (SIAC), dans la commune de Kilamba, municipalité de Belas, ainsi que deux centres de formation technique professionnelle à Ramiros (Luanda) et dans la ville de Cuito (Bié).

Concernant le projet de promotion de l'employabilité, Teresa Rodrigues Dias a demandé aux députés d'allouer davantage de fonds au développement des centres d'emploi, ainsi qu'à la modernisation de certaines écoles de formation technique professionnelle qui nécessitent des améliorations et des ressources techniques.

A son tour, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré que l'Exécutif prévoit, pour l'exercice 2025, l'achèvement de la décharge sanitaire dans la province de Huambo et de l'École de l'Environnement dans la circonscription urbaine de Kilamba, ainsi que la construction d'un nouveau centre de valorisation des déchets pour desservir les provinces de Luanda, Ícolo et Bengo et Bengo.

A l'occasion, la ministre a défendu le réajustement des fonds alloués au Parc national d'Iona (Namibe) et qu'ils soient partagés à 50 pour cent avec le Parc national Bicuar (Huila).

Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, a déclaré que l'année économique 2025 comporte plusieurs défis, tels que le renforcement du programme de reconversion de l'économie informelle, la diversification économique à travers le programme PRODESI et l'amélioration du projet de facilité commerciale au niveau international, avec la mise en oeuvre du guichet unique du commerce extérieur.

Un autre défi pour le secteur, selon Rui Miguêns, est la création du pôle de développement de Biópio (Benguela), qui devrait abriter les unités industrielles qui souhaitent investir dans cette région du pays, ainsi que l'achèvement du centre d'innovation et de technologie.

Au cours de la réunion, le député João Mpilamosi Domingos a salué les programmes présentés à l'OGE 2025, soulignant qu'il existe un alignement entre le ministère des Finances et les autres départements ministériels, en faveur du développement du pays et de l'amélioration de la qualité de vie de la population.

OGE 2025

Le Budget général de l'État 2025 est évalué à 34,63 billions de kwanzas et représente une augmentation de 40,13% par rapport à l'OGE 2024.

La composante sociale représente environ 22% des dépenses globales, avec un accent sur les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, du logement et des services communautaires, tous avec une croissance de l'allocation budgétaire supérieure à 40% par rapport au budget de l'année précédente.

L'engagement à améliorer les infrastructures de base est également visible dans cette projet de budget de l'État, avec 18% des dépenses allouées à des projets d'investissement public, avec un accent sur la production et la distribution d'eau potable, d'électricité, la construction et l'entretien de routes, d'établissements d'enseignement et de santé, des ports, des aéroports et l'extension des lignes ferroviaires.

Globalement, il prévoit une croissance du PIB de 4,1%, fortement influencée par le secteur non pétrolier, qui devrait croître de 5,1%.