Angola: États-Unis - Les relations restent intactes, déclare le porte-parole du Département d'État

Rio de Janeiro (de l'envoyé spécial) - La porte-parole du Département d'État en langue portugaise, Amanda Roberson, a réaffirmé que les relations entre les États-Unis et l'Angola ne dépendent pas d'une administration ou d'une autre dans l'un ou l'autre pays.

Il s'agit d'une relation constante et qui tend à s'approfondir, a prédit Amanda Roberson à la presse angolaise, à Rio de Janeiro (Brésil), mardi, à la clôture du 19ième Sommet du G20.

Ces déclarations ont eu lieu à la suite de la rencontre, le même jour, entre les présidents angolais et américain, João Lourenço et Joe Biden, en marge de l'événement et à la veille de la visite de l'homme d'État nord-américain en Angola.

« L'amitié entre les États-Unis d'Amérique et l'Angola est profonde et se consolide de plus en plus. Nous avons de nombreux liens entre les entreprises des secteurs privés des deux pays", a-t-elle souligné.

Amanda Roberson a considéré le voyage officiel de Biden en Angola comme "très pertinent", car le Président travaille chaque jour et continuera à la faire jusqu'à la fin de son mandat, sur toutes les priorités définies.

Le fait d'envisager une visite en Angola est un signe que le pays et l'Afrique sont une priorité, a-t-elle dit, soulignant le contact maintenu entre les deux présidents, mardi, à Rio de Janeiro.

«C'est un signe important de notre relation avec l'Angola. Très important pour les États-Unis, car ce sera la première fois qu'un président américain se rendra en Angola. Cela témoigne de l'importance du partenariat entre l'Angola et les États-Unis, a-t-elle souligné.

La porte-parole a souligné le travail conjoint sur des questions telles que la sécurité nationale, la démocratie et la prospérité sur le continent africain et dans le monde.

Pour les États-Unis, l'Angola est un partenaire très important sur le continent africain. « Nous travaillons ensemble sur le projet du corridor de Lobito, qui constitue un investissement majeur pour les économies africaines », a-t-elle déclaré.

Concernant le projet, Amanda Roberson a déclaré qu'il représente une opportunité pour les minéraux essentiels et importants dont dispose l'Angola pour l'énergie verte.