Angola: La présidente de l'AN défend un investissement accru dans l'éducation et la santé maternelle et infantile

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a préconisé mercredi, à Luanda, la poursuite des investissements dans l'éducation et la santé maternelle et infantile, dans le cadre des politiques publiques, afin de garantir le développement physique, cognitif et social et émotionnel des enfants.

Intervenant à l'ouverture d'une réunion promue à l'occasion de la célébration de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se célèbre aujourd'hui, 20 novembre, la leader parlementaire a déclaré que l'investissement permettra un meilleur apprentissage et le bien-être des mineurs dans leur processus de croissance.

À cette occasion, Carolina Cerqueira a appelé les députés à contribuer à garantir que les droits de l'enfant soient effectivement appliqués dans les communautés et dans la société en général, et cultivés au sein de la famille pour atténuer les stéréotypes d'inégalités entre garçons et filles à tous les niveaux.

Elle a mentionné que les conflits actuels dans le sud du continent africain, comme en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs, ont provoqué des situations dévastatrices aux populations touchées, notamment pour les enfants.

« Des problèmes tels que les traumatismes psychologiques, l'abandon scolaire, le recrutement militaire, le travail forcé des enfants, le manque de soins de santé, l'extrême pauvreté, la violence physique ou psychologique, la contamination par des maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces, les mariages forcés, le trafic d'êtres humains et d'organes et bien d'autres pratiques inhumaines et formes modernes d'exploitation humaine constituent les grands défis que nous devons relever et exiger la tolérance zéro pour concrétiser les objectifs de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant », a-t-elle souligné.

La présidente du Parlement angolais a estimé que l'exposition des enfants aux pratiques susmentionnées révèle par la suite la dimension déchirante des troubles et des difficultés relationnelles et comportementales qui affectent leur réinsertion familiale et sociale.

Carolina Cerqueira a souligné qu'au niveau de la SADC, de nombreuses initiatives sont en cours pour la mise en oeuvre, par les pays membres, de la loi modèle en la matière, qui définit l'ensemble de principes et de normes visant à encourager les États membres à adopter des programmes et des politiques pour soutenir le développement des enfants et de leurs familles.

Elle a défendu la nécessité de créer des conditions pour améliorer la vie des enfants, soulignant que, à cette fin, des investissements importants sont nécessaires dans les différents secteurs de la société, afin que leur bien-être soit toujours la priorité.

La réunion susmentionnée a été promue par la 8ème Commission sur la Famille, l'Enfance et l'Action Sociale de l'Assemblée Nationale, en partenariat avec le Projet Santé, Droits Sexuels et Reproductifs, VIH-SIDA et Gouvernance du FP-SADC, sous le thème « Inclusion et protection des enfants handicapés à chaque étape de la vie ».

L'événement visait à fournir une plate-forme à travers laquelle les enfants et les jeunes handicapés peuvent exprimer librement leurs opinions et un plus grand engagement entre les enfants et les jeunes handicapés avec les décideurs, en particulier les membres de l'Assemblée nationale et du pouvoir exécutif.

L'événement a connu la participation du représentant adjoint de l'UNICEF en Angola, Andrew Trevett, des députés à l'Assemblée nationale, des enfants, des jeunes et des adultes handicapés, des représentants de la société civile et de différents départements ministériels.

La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

La célébration du 20 novembre (Journée universelle des droits de l'enfant) est liée à la proclamation de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et à l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) par l'Assemblée générale des Nations Unies.