Sénégal: Des inspecteurs de l'éducation préparés à une mise en synergie de leurs actions

Thiès — Différentes familles d'inspecteurs de l'éducation se sont retrouvées mardi à Thiès, pour participer à une formation destinée à mette en synergie leurs actions, a constaté l'APS.

"En décidant de mettre en synergie les familles d'inspecteurs, le ministère de l'Education, à travers l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, va dans le sens d'une utilisation plus efficace et plus efficiente des corps d'encadrement et de contrôle", a expliqué l'inspecteur d'académie (IA) de Thiès, Gana Sène.

M. Sène prenait part à l'ouverture d'un séminaire de cinq jours, dédié à la mise en synergie des différentes familles d'inspecteurs de l'éducation.

Appuyé par le programme "Apprendre"', cette rencontre vise, en dernier ressort, à "améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation des élèves".

"Le système éducatif de notre pays a plusieurs familles d'inspecteurs qui, depuis longtemps, ont toujours travaillé dans le sens d'améliorer les performances des élèves", a affirmé Gana Sène.

L'inspecteur forme, encadre et contrôle l'enseignant, qui est le meilleur moyen d'atteindre l'élève, a fait valoir l'inspecteur d'académie de Thiès.

Il a rappelé que "par le passé, cette synergie tant recherchée n'était pas au rendez-vous".

C'est ce qui justifie la pertinence de cette initiative, a dit M. Sène, par ailleurs coordonnateur de l'Association des inspecteurs d'académie.

"La synergie à laquelle nous tendons va se matérialiser dans les salles de classe, les inspections", s'est-il réjoui, non sans magnifier cette option et réaffirmer l'engagement des inspecteurs pour sa réussite.

"Si notre pays parvient à réaliser ce projet, articulé autour de la révision des curricula, nous allons bientôt lever les barrières et améliorer les performances et vers le moins d'échec possible", estime Gana Sène.

Les familles d'inspecteurs comportent les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, les inspecteurs de spécialité de l'enseignement technique, les inspecteurs de l'enseignement élémentaire, accompagnés par les formateurs qui sont dans les centres régionaux des personnels de l'éducation' (CRFPE), a détaillé Aïssatou Léna Sène, doyenne des inspecteurs de l'éducation.

Il s'agira durant ces cinq jours de réfléchir sur comment accompagner l'enseignant, en tant que "levier essentiel pour atteindre l'élève", mais aussi les cellules, qui sont des regroupements d'enseignants.

L'encadrement global d'un établissement, qui est une micro-société où l'on trouve toutes les familles d'acteurs, est aussi au menu de cette formation.

"Nous sommes toujours sur les missions régaliennes de l'inspecteur, mais au sens où nous voulons rassurer les enseignants, les chefs d'établissements et, par conséquent, les apprenants, créer un climat propice pour les enseignements-apprentissages", a dit l'inspectrice.