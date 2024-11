Tanzanie: Le pays réalise 128% de sécurité alimentaire en 2024

La Tanzanie a réussi à atteindre 128% de sécurité alimentaire au cours de l’année 2024. C’est ce qu’a annoncé la présidente Tanzanienne Samia Suluhu Hassan lors du Dialogue international Norman E. Borlaug du Prix mondial de l’alimentation, animé par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina.

Selon Qiraat Africa, la Présidente tanzanienne a expliqué que le prochain objectif de son pays est de savoir comment réduire les pertes après la période de récolte. À cet égard, le pays prévoit d’exporter le surplus de production vers les pays voisins qui sont dans le besoin.

D’après la même source, ces résultats prometteurs sont le fruit d’une prise de conscience qui a poussé le gouvernement à intensifier ses investissements dans l’agriculture. En effet, c’était lors du Sommet Dakar 2 « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience », organisé en janvier 2023 par la Banque africaine de développement que la Tanzanie est repartie avec un accord signé dans le but d’augmenter la productivité de son agriculture tout en installant des institutions et structures de soutien aux agriculteurs.

« Nous avons réalisé que ne pas investir dans l’agriculture coûte beaucoup plus cher que d’investir dans le secteur », a indiqué la présidente Hassan.

Parmi les pays africains, on retrouve la Tanzanie qui a également franchi un nouveau cap en devenant transformateur et exportateur net de noix de cajou, qui sont souvent transformées en Asie.

Il faut noter qu’avec le soutien des investissements de la Banque africaine de développement, le programme de la Tanzanie pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes vise 65% des jeunes dans tout le pays en leur offrant des formations dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et des cultures. Ainsi, les jeunes tanzaniens bénéficient de dix acres de terre et d’une formation. Précisément, 11 000 jeunes sont déjà bénéficiaires et la récolte de cette année a débuté.

À cette occasion, la Présidente n’a pas manqué de remercier la Banque africaine de développement qui a soutenu le programme.