Congo-Kinshasa: Kinshasa - Impraticabilité du tronçon routier arrêt Landu-Rondpoint Mollaert

L'avenue Libération, Ex-24 Novembre, se trouve depuis quelques mois, dans un état de délabrement avancé dans son axe routier compris entre l'arrêt Landu et rond-point Moullaert, à Kinshasa.

Cette route est jonchée de boues mixées aux détritus des légumes et autres déchets laissés délibérément par les marchands et passants.

Le tout formant des bourbiers noirâtres au grand désarroi de tous surtout en cette période pluvieuse.

A Radio Okapi, un habitant de ce quartier a regretté que cette route soit laissée pour compte :

« La dégradation de cette route date de longtemps et jusque-là, on n'a vu le démarrage des travaux. Quand tu es ici pour aller au Grand marché tu dois aller tourner jusqu'à la maison communale de Bumbu. Les bus et les motos évitent ce tronçon ».

Environ deux mois sont passés, une lueur d'espoir naquit pour d'éventuels travaux mais malheureusement rien de concret jusqu'à présent :

« On attends la réhabilitation effective de la route ex-24 Novembre. Des autorités sont venues jeter de sales et caillasses mais jusque pas d'amélioration. Des caniveaux sont bouchés sont bouchés et la bande de piétons est occupée par les maraichères. La route est impraticable », a fait savoir une femme.

Parmi les conséquences, de ce manque de réaménagement de ce tronçon, les motocyclistes évitent carrément d'y rouler et prennent un chemin détourné passant par la commune de Bumbu rendant le trajet plus long et plus couteux pour les passagers.

Radio Okapi a tenté en vain de joindre les services provinciaux en charge d'aménagement de la voirie.