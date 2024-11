Afrique de l'Ouest: Dakar, hôte d'un colloque international sur la souveraineté et la sécurité

Dakar — Un colloque international consacré à la souveraineté et à la sécurité en Afrique de l'ouest et au Sahel s'ouvre mardi 26 novembre 2024 à Dakar à l'initiative du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), a-t-on appris d'un communiqué.

Quelque 200 participants, des décideurs, experts, chercheurs et militaires en provenance de plusieurs pays du continent africain prendront part à l'évènement consacré au thème : "Souverainetés et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel : pour des solutions durables", indique le document parvenu à l'APS.

Il s'agit pour les organisateurs d'approfondir la réflexion sur les questions de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel et de proposer des pistes de solutions durables devant concilier souverainetés des États et impératifs de coopération et de sécurité collective sous régionale, font-ils savoir.

Le CHEDS souligne que la région ouest-africaine est secouée par des défis sécuritaires tels que les tensions internes et politiques, les problèmes environnementaux, les crises sanitaires et les difficultés liées aux mouvements migratoires en plus de la mainmise réelle ou supposée de puissances étrangères sur certains secteurs clés de l'économie de nombre de pays africaine.

Il entend par l'organisation de ce colloque pérenniser un cadre d'échanges et de réflexion à vocation internationale.

Ce colloque va ainsi déboucher sur des "recommandations concrètes et applicables pour les décideurs politiques, les Forces de défense et de sécurité et les acteurs de la société civile ainsi que l'établissement de partenariats et de collaboration pour les initiatives futures pouvant favoriser la paix et la stabilité du continent africain", rapporte le communiqué.

Le Centre des hautes études de défense et de sécurité avait organisé en 2023 un colloque consacré au thème : "Enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l'Ouest : quelles solutions ?".