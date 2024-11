Afrique: CAN 2025 - Le Mali et le Sénégal, porte-étendards de la sous-région

Dakar — Le Sénégal participera à la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026) avec un seul voisin immédiat, le Mali, contrairement à la dernière édition de la compétition organisée en 2023 en Côte d'Ivoire, à laquelle avaient pris part la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, et la Mauritanie.

De tous les voisins immédiats du Sénégal, seul le Mali a donc échappé à l'élimination. Les Aigles ont en effet pris la première place du groupe I avec 14 points.

La Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, et la Mauritanie, respectivement troisièmes des groupes A, C, H et I n'ont pas assuré leur place à la CAN marocaine de 2025.

Ces nations avaient pris part au tournoi A de l'édition 2023 organisée et remportée par la Côte d'Ivoire.

Dix-sept nations sur les 24 ont participé à la dernière CAN 2023

Le Sénégal et seize autres pays vont participer à leur deuxième CAN de suite.

Les grandes nations du football : l'Afrique du Sud (12e participation), l'Algérie (21e participation), le Burkina Faso (14e participation), le Cameroun (21e participation), la Côte d'Ivoire (26e participation), l'Egypte (27e participation), le Mali (14e participation), le Maroc (19e participation), le Nigeria (20e participation), la RD Congo (21e participation), le Sénégal (18e participation), la Tunisie (22e participation), la Zambie (19e participation) seront bien présentes à la CAN marocaine.

La Guinée Equatoriale (5e participation, la Tanzanie (4e participation) et le Mozambique (6e participation) sont aussi attendus à la CAN 2025, après celle de 2023.

Les Egyptiens (14 points), les Sénégalais (16 points), les Camerounais (14 points), les Sud-Africains (14 points), les Maliens (14 points), les Algériens (16 points), les Comoriens (12 points), les Angolais (14 points) et les Marocains (18 points) sont restés invincibles pendant les éliminatoires de la CAN 2025.

Les Lions de l'Atlas sont en revanche la seule équipe à avoir gagné ses six matchs des éliminatoires

Sept pays font leur retour

Les Comores, absents de la dernière édition de la CAN, après leur première participation en 2021 au Cameroun font leur retour. Les Coelacanthes se sont illustrés dans ces éliminatoires en terminant premiers du groupe A devant la Tunisie, deuxième. Ils ont enregistré 12 points.

Après sa première participation en 2012, le Botswana fait aussi son retour. Le Gabon (9e participation), le Bénin (6e participation), l'Ouganda (8e participation), le Soudan (10e participation), Zimbabwe (6e participation), reviennent également dans la compétition.

Le Ghana, grand absent de l'édition de 2025

L'équipe nationale du Ghana, 24 participations à la CAN et quadruple vainqueur de la compétition (1963, 1965, 1978, 1982), ne participera pas à la compétition continentale. Les Black Stars ont fini derniers du groupe F avec trois points seulement. Le Ghana a terminé les éliminatoires avec trois matchs nuls et trois défaites.

Voici la liste complète des 24 nations qualifiées

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Maroc (pays hôte), Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.