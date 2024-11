Gabon: La victoire du « Oui » célébrée par Pépecy Ogouliguende à Educ'Prémices Leaders

Le Oui a largement triomphé face au Non lors du référendum, le 16 novembre dernier au Gabon. L'heure était à la célébration. Pépecy Ogouliguende, comme bien d'autres, a battu campagne en faveur du Oui dans la province de l'Ogooué-Maritime, notamment à Port-Gentil. Après l'annonce des résultats en faveur du Oui, la présidente de l'ONG Malachie a célébré ce triomphe avec les écoliers d'Educ'Prémices Leaders.

Il y a des victoires qui se célèbrent et ne doivent pas passer inaperçues. Celle du Oui au référendum, a été l'occasion pour Pépecy Ogouliguende, député à l'Assemblée nationale de la transition, de la célébrer avec les élèves d'Educ'Prémices Leaders. Cette célébration s'inscrit dans son engagement en faveur des personnes vulnérables, l'éducation, la formation et ben d'autres.

"Je me réjouis de cette victoire car le projet de Constitution qui nous a été soumis, tient compte de la limitation des mandats présidentiels ; des Droits civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux. Il faut noter l'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables ; la Restauration des valeurs ; la Transparence et bonne gouvernance et bien d'autres.. ."

Elle a encore affirmé rester fidèle à ses engagements en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants. Célébrer cet événement avec les enfants, c'est aussi inculquer les valeurs républicaines et démocratiques. "Ce nouvelle Loi fondamentale prend en compte la protection et l'épanouissement des enfants. Je me dois de le leur expliquer. Ils doivent le savoir, le comprendre. C'est aussi à cet âge qu'il faut davantage inculquer les valeurs, les vertus que prône notre société". fais savoir la députée de la transition.

Comme le Père avant Noel, Pépecy Ogouliguende y est allée, les mains chargées. Les apprenants ont été gratifiés des fournitures scolaires. Ces kits scolaires aux dires de la bienfaitrice, permettront aux écoliers de travailler dans de bonnes conditions. Après l'utile, une enveloppe pour l'agréable a été aussi remise aux dirigeants de l'établissement pour subvenir à la cantine. L'utile et l'agréable ont été apprécies par les responsables de ladite école.

" Nous sommes reconnaissants à l'égard de cette dame au grand cœur. Elle a l'habitude de nous faire ce genre de surprise. L'utile et l'agréable sont toujours là. Que le Seigneur lui rende au centuple. Elle le fait avec le cœur d'une mère pour ses enfants" reconnait un enseignant en guise de gratitude.

pour la présidente de l'ONG Malachie, la prospérité partagée doit se conjuguer au pluriel. Il faut inculquer l'esprit de partage, de solidarité, de reconnaissance aux plus jeunes. Elle affirme d'ailleurs qu'il y a les bénédictions dans le partage, surtout lorsqu'on subvient aux besoins des plus nécessiteux. A la fin de cette rencontre, les enfants ont entonné l'hymne national, La Concorde.