Afrique: Qualifications CAN 2025 (6e journée) - Sénégal-Burundi (2-0): les « Lions » font le plein et terminent en apothéose

Le Sénégal a terminé en apothéose les phases éliminatoires de la CAN 2025 avec un dernier succès face au Burundi hier, mardi 19 novembre 2024 au stade Abdoulaye Wade.

Les Lions ont affirmé leur supériorité aux Hirondelles en s'imposant sur la marque de 2-0. Après avoir délivré son équipe lors du dernier match contre le Burkina Faso, le capitaine du Racing club de Strasbourg Habib Diarra a porté le Sénégal grâce à sa justesse technique et un doublé.

Le Sénégal a parachevé son parcours dans les éliminatoires de la CAN 2025 avec une nette victoire hier, mardi 19 novembre 2024 face au Burundi dans le cadre de la 6eme journée du groupe L. Les Lions ont fait preuve de maitrise pour remporter cet ultime duel face à une accrocheuse formation. D'entrée de jeu, les Lions donnent vite le ton en mettant le pied sur le ballon. Avec un bon jeu de possession, le Sénégal va monter le bloc.

Le jeu offensif impulsé sur les côtés sous l'impulsion de Krépin Diatta à gauche, Habib Diarra ou encore l'arrière gauche El Hadji Malick Diouf et Sadio Mané, permet au Sénégal d'assiéger le camp des Hirondelles de Burundi. Il faut attendre la 18eme minute pour assister à la première occasion franche avec cette infiltration et un centre tendu qui ne trouve aucun joueur pour le reprendre dans les buts. Titularisé pour la première fois sur le front de l'attaque, Cherif Ndiaye, se signale avec une reprise du pied gauche (25e).

El Hadji Malick Diouf a raté sa reprise avec une frappe très dévissée pour trouver le cadre (27e). Malgré ce manque d'efficacité, les hommes de Pape Thiaw ne démordent pas et parviennent quelques minutes à concrétiser leur domination.

Habib Diarra porte encore le Sénégal

Sur une longue transversale de Kalidou Koulibaly, Ilimane Ndiaye parvient à décaler dans la surface Habib Diarra. En pleine course, le milieu de terrain du Racing club de Strasbourg devance le portier Jonathan Nahimana. Ce qui lui permet de sortir un piqué pour loger le ballon au fond des filets (35e). Sur une ouverture de Sadio Mané, Ilimane Ndiaye sera à deux doigts d'aggraver la marque avec une tentative de lob du gardien. N'empêche, le Sénégal prend l'avantage à la fin de la mi-temps (1-0).

Au retour de la pause, le Sénégal maintient le rythme. Le sélectionneur Pape Thiaw opère ses premiers changements au début de la 2eme période. Il lance le nouveau arrivant Cheikh Sabaly à la place de Ilimane Ndiaye. Le nouvel entrant ne tarde pas à s'illustrer avec une passe décisive à Habib Diarra et permettre sur une autre pichenette à battre le portier des Hirondelles.

Auteur du but de la libération lors du match contre le Burkina Faso, le capitaine du Rc Strasbourg, va réussir le doublée (2-0, 51e). Avec ce troisième but, Habib Diarra rejoint Sadio Mané et devient co-meilleur buteur du Sénégal avec 3 buts en deux matchs.

Quatre minutes plus tard, El Hadji Malick Diouf passe à côté du 3e but sur coup franc bien exécuté mais détourné en corner (55e). Malgré quelques excursions dans la surface sénégalaise le Sénégal garde la main. Edouard Mendy passe cette fois une soirée tranquille. Pape Thiaw va en profiter pour faire un turnover en sortant le défenseur Kalidou Koulibaly pour Abdoulaye Seck (69e). Le buteur Habib Diarra et Cherif Ndiaye céderont leur place à Lamine Camara et à Habib Diallo (76e). Tout comme Pape Matar Sarr qui sera remplacé au milieu par Pathé Ciss (86eme). Le score n'évoluera pas.

Le Sénégal devrait se contenter de ce score de 2 à 0. Les Lions bouclent idéalement le parcours en tête du groupe L. Ils préservent en même temps leur invincibilité avec 16 points sur les 18 possibles.