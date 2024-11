Algérie: L'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'OMS signent le plan biannuel de coopération

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont signé, mercredi à Alger, le plan biannuel de coopération, indique l'ANSS dans un communiqué.

"Dans le cadre de la poursuite de ses missions et la réalisation de son plan d'action, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), représentée par son président le professeur Kamel Sanhadji et le docteur Hamadou Nouhou, représentant de l'OMS en Algérie ont signé ce mercredi, au niveau du siège du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le plan biannuel de coopération entre l'ANSS et l'OMS", précise le communiqué.

Fruit d'un dialogue constructif, d'une analyse approfondie des besoins et des priorités nationales ainsi que d'une adhésion aux orientations stratégiques mondiales en matière de santé définies par l'OMS, ce plan représente un "véritable contrat de confiance et de responsabilité partagée".

Ainsi, ce plan vise à "conjuguer les forces, mutualiser les expertises et à mobiliser les ressources aux fins d'apporter des résultats concrets, durables et à la hauteur des défis sanitaires auxquels nous sommes exposés actuellement", souligne la même source.

S'inscrivant dans une dynamique ambitieuse, ce partenariat traduit un "engagement concerté" pour assurer l'atteinte des axes stratégiques prioritaires portant sur la prévention des épidémies et des pandémies grâce à une vigilance accrue et un renforcement des capacités de surveillance et le développement de systèmes de santé résilients capables de répondre efficacement aux crises sanitaires tout en garantissant un accès aux soins équitable et de qualité.

Ce partenariat vise également la promotion de la sécurité sanitaire ainsi que la sensibilisation communautaire active plaçant chaque citoyen au coeur de la préservation de sa santé.

En consolidant ce partenariat stratégique avec l'OMS, l'"ANSS réaffirme son engagement ferme en faveur de la sécurité sanitaire des citoyens et de sa vision ambitieuse: bâtir une nation saine, protégée et résiliente face à toute menace ou risque sanitaire", ajoute le communiqué.