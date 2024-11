Algérie: Journée mondiale de l'enfance - Le pays a réalisé 'des acquis majeurs' en matière des droits de l'enfant

Alger — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, a affirmé, mercredi à Alger, que l'Algérie avait réalisé des "acquis majeurs" en matière des droits de l'enfant.

Mme Chorfi s'exprimait lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre de chaque année et placée cette année sous le slogan : "écouter l'avenir".

Dans une allocution prononcée lors d'un atelier de présentation et de discussion des axes stratégiques du Plan d'action national sur l'enfance 2025-2030, Mme Chorfi a affirmé que l'Algérie "a réalisé des acquis majeurs dans le domaine des droits de l'enfant, à travers les différentes lois et législations, ainsi qu'à son adhésion à différentes conventions liées aux droits de l'Homme et plus particulièrement aux droits de l'enfant", rappelant que l'Algérie "faisait partie des premiers pays à avoir ratifié cette convention".

La Déléguée nationale à la protection de l'enfance a fait savoir à cet égard, que "la Constitution algérienne, sous l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, consacre le principe de l'intérêt suprême de l'enfant", affirmant que l'Organe qu'elle dirige "oeuvre à associer les enfants à toutes les questions qui les concernent afin de recueillir leurs avis et préoccupations".

S'agissant de l'atelier de travail, qui se déroule sur 2 jours, Mme Chorfi a précisé qu'il vise à présenter et discuter les axes stratégiques du Plan national d'action sur l'enfance 2025-2030. Ce Plan résulte d'une année de travail laborieux mené par la Commission nationale chargée de son élaboration.

L'atelier se tient en présence de l'experte internationale algérienne Mme Faiza Benhadid, ainsi que de plusieurs enfants, ambassadeurs de l'enfance algérienne, qui exprimeront leurs préoccupations et leurs points de vue.

Une fois finalisé, ce plan sera soumis à l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE).

De son côté, la présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mme Rabéa Kharfi, a salué la "coopération commune et fructueuse" entre son institution et l'ONPPE pour la concrétisation du Plan national d'action sur l'enfance à travers un "suivi technique continu et l'expertise nécessaire pour les différentes activités relevant de ce plan".

Ce Plan constitue "un acquis précieux pour l'enfance et sera un point de départ pour de nouvelles pratiques professionnelles visant à évaluer les réalisations et à identifier les améliorations nécessaires", précise Mme Kharfi.

Pour sa part l'experte internationale, Mme Benhadid, a expliqué que l'atelier permettra "d'analyser la situation des enfants en Algérie et de mettre en place un cadre stratégique qui identifiera les problèmes, les priorités et les principaux résultats à atteindre dans le cadre de ce Plan national".

De son côté, la représentante de l'UNICEF en Algérie, Mme Katarina Johansson, a affirmé que la Journée mondiale de l'enfance "devrait être un jour de joie et de célébration". Cependant, "les violations des droits des enfants dans le monde mettent en péril leur avenir", a-t-elle déploré.

Elle a rappelé que depuis octobre 2023, plus de 40.000 Palestiniens ont été tués à Ghaza, dont 70% sont des enfants, ajoutant que "la vérité amère est que les droits de l'enfant ont été complètement bafoués".