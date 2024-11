Sénégal: 'Ruptures et promesses' - Une radioscopie de la politique sénégalaise de 1960 à 2024

Kaolack — "Rupture et promesses", essai politique du journaliste sénégalais Samba Oumar Fall, fait la radioscopie de la politique sénégalaise de 1960, année de l'indépendance, à l'élection en 2024 du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

A travers ce livre de 16 chapitres qui vient de paraître aux "éditions Salamata", l'auteur a voulu coller à l'actualité et faire un flashback sur le paysage politique sénégalais.

"Senghor, Diouf, Wade et Sall, malgré la différence de leurs styles et de leur conception du pouvoir, ont, chacun du mieux qu'il a pu, oeuvré pour que le Sénégal suive résolument le chemin du développement. Ils ont essayé, sans jamais céder aux tentations de la monarchie, de construire un État fort, tout en préservant la paix, la stabilité et la démocratie", a écrit l'auteur dans l'avant-propos de l'ouvrage.

Il relève que "l'élection le 24 mars 2024 de Bassirou Diomaye Faye, qui a déjoué tous les pronostics, a fait souffler un vent d'espoir".

"Elu avec des attentes très fortes sur tous les plans, il a promis une réforme profonde des institutions avec l'instauration d'un pouvoir exécutif responsable et la réduction des prérogatives proéminentes du président de la République", fait observer l'auteur.

Le journaliste écrivain souligne que "le successeur de Macky Sall est fortement attendu pour tracer de nouvelles voies de développement économique et social pour le Sénégal".

Il estime qu'il faut que cela passer par "la réduction de la fracture sociale, la redynamisation des services publics, le comblement des inégalités, la promotion de l'égalité des chances, la lutte contre la corruption...".

Dans cet ouvrage, le journaliste-écrivain du quotidien national Le Soleil revient sur le destin présidentiel de Bassirou Diomaye Faye et "la trajectoire de Ousmane Sonko que tout le monde attendait et dont les ambitions présidentielles ont été plombées par ses démêlées avec la justice".

'Si à son arrivée au pouvoir, en 2012, Macky Sall avait misé sur le Plan Sénégal émergent (PSE), vanté comme le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme pour booster le développement et mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence à l'horizon 2035, Bassirou Diomaye Faye est, lui aussi, venu avec son plan dénommé +Projet+", a relevé M. Fall.

Avec ce nouveau référentiel" des politiques publiques, l'écrivain affirme que le gouvernement est résolu à concrétiser l'ambition de transformer durablement le Sénégal en une oasis de paix et de prospérité".

Ce sont, à l'en croire, autant de défis pour le président Bassirou Diomaye Faye qui, selon lui, ne bénéficiera pas de circonstances atténuantes.

"Bassirou Diomaye Faye, candidat +anti-système+, a réussi un tour de force historique. Son triomphe marque un tournant politique extraordinaire, dans la mesure où il confirme la débâcle de deux ténors, Idrissa Seck et Khalifa Sall, qui réalisent le pire score de leur histoire avec respectivement 0,90% et 1,56%", a-t-il analysé.

Cette victoire du PASTEF (Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) impose une nouvelle reconfiguration politique marquée par l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques relativement plus jeunes.

Selon l'auteur de "Rupture et promesses", "cette nouvelle alternance suscite beaucoup d'attentes. Elle marque le début d'une nouvelle ère pour le Sénégal ; une ère de rupture, empreinte d'espoir. Cependant, les défis à relever seront multiples".

Elu à la tête de l'exécutif avec des attentes très fortes sur les plans économique et social, Bassirou Diomaye Faye a vite compris qu'il avait un devoir de réussir par rapport aux engagements pris devant le peuple sénégalais, relève l'auteur.

"Déclamer sa volonté n'est plus suffisant pour convaincre. Il faut des actes. Il va donc devoir non seulement ne pas décevoir, mais convaincre l'ensemble des Sénégalais qu'il sera à la hauteur des immenses enjeux qui l'attendent. Que le +Projet+ tant chanté n'est ni chimère ni utopie", soutient le journaliste-écrivain.

Samba Oumar Fall explique que le "Projet", qui repose sur l'espoir d"'un Sénégal plus juste, plus prospère, plus souverain et ancré dans des valeurs fortes", a séduit une grande partie de l'électorat, en particulier la jeunesse. Celle-ci n'a en effet connu que le chômage chronique, l'inflation galopante, la pauvreté croissante et la corruption endémique.

"Cette jeunesse aspire à un véritable changement de direction, à même de mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Au président Bassirou Diomaye Faye de faire en sorte que les planètes puissent s'aligner afin qu'il puisse transformer ses promesses en réalité. Et prouver aussi qu'il n'est pas un +président aventurier+ ou tout simplement un +président par défaut+ comme le croient certains", suggère l'auteur.