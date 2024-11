Algérie: Constantine - Coup d'envoi d'une compétition ornithologique

Constantine — Le championnat d'Algérie d'ornithologie s'est ouvert mercredi au siège de l'annexe de la direction de l'environnement de Constantine avec la participation de 12 associations ornithologiques de plusieurs wilayas du pays.

La compétition met en lice plus de 1.000 oiseaux d'éleveurs passionnés, a précisé Mahmoud Ameur Lekhdoud, président de l'Union ornithologique algérienne (UOA) dans une déclaration à l'APS.

La compétition sera sanctionnée par la sélection des lauréats des titres de "meilleur éleveur", "champion d'Algérie" et "meilleur oiseau" qui pourront participer aux compétitions continentales et internationales, a précisé, M. Lekhdoud.

Cette 6ème édition du championnat se caractérise par la participation de 5.000 oiseaux de canaris de couleurs, canaris de posture, de la faune européenne, de bec crochu et de bec droit, a-t-on indiqué.

L'objectif de la compétition est de rassembler les éleveurs et associations ornithologiques afin de préserver les espèces rarissimes et la biodiversité et de préparer les diverses compétitions, selon le même responsable.

La manifestation a regroupé des participants des wilayas d'Alger, Tlemcen, Oran, Mostaganem, Djelfa, Batna, Jijel et Constantine et se déroule sans public sur un site fermé conformément aux règlementations internationales de cette spécialité pour éviter l'impact du public sur l'oiseau lors de l'évaluation et assurer le silence en salle pour plus de concentration des arbitres, a précisé le président de l'association d'ornithologie et de l'environnement de Constantine.

Parmi les critères figurent également la rareté de l'oiseau, sa posture, l'harmonie des couleurs de son plumage et son chant, a-t-on indiqué.

Des portes ouvertes seront organisées vendredi et samedi au profit du public, notamment les éleveurs amateurs pour leur permettre de découvrir les espèces rares et de connaitre les oiseaux des vainqueurs, a-t-on également indiqué.