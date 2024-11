Algérie: Oran - Mise en exergue des facilités douanières dans le domaine de l'agro-alimentaire

Oran — Les différentes facilitations mises en place par le secteur des douanes, ont été mises en exergue mercredi, lors d'une journée d'information destinée aux opérateurs économiques actifs dans le domaine des industries alimentaires.

Organisée par la Direction régionale des Douanes à Oran, cette journée d'information, qui a enregistré la participation d'opérateurs économiques de diverses wilayas de l'Ouest algérien, a été inaugurée par le directeur régional des douanes, Omar Meliani, qui a affirmé que l'Etat algérien a déployé des efforts et des ressources pour soutenir et développer l'investissement productif générateur de richesses, réduire la facture d'importation et promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

"Le secteur des industries alimentaires bénéficie d'un soutien particulier en raison de son importance stratégique, en tant que garant de la sécurité alimentaire, créateur d'emplois et contributeur essentiel au produit intérieur brut", a-t-il souligné, déclarant que "cette politique avisée a permis à notre pays de passer d'un simple importateur de produits alimentaires à un pays autosuffisant dans certains secteurs et exportateur fiable dans d'autres".

Dans ce contexte, M. Meliani a indiqué que les Douanes algériennes ont intégré dans leur plan stratégique une nouvelle approche qui réaffirme leur rôle en tant que collecteur de recettes fiscales et contrôleur du commerce extérieur, en ajoutant une mission clé celle d'acteur de l'amélioration du climat des affaires, du soutien à la compétitivité des opérateurs économiques et du partenariat avec les différents intervenants dans la chaîne du commerce extérieur.

"Cela se fait notamment à travers la simplification des procédures, l'accélération des interventions, l'encouragement des initiatives, la garantie de la transparence des transactions et l'évaluation des performances à l'aide d'indicateurs numériques, en plus de l'adoption des technologies modernes pour la prestation de services et la communication avec les partenaires via le nouveau système informatique "ALCES".

Le Directeur régional des Douanes à Oran a fait savoir, dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, que cette journée vise à faire connaître les différents avantages et facilités offerts aux entreprises dans le domaine des industries alimentaires, afin de les soutenir dans le développement de leurs activités et d'augmenter le niveau des exportations.

Plusieurs communications ont été animées lors de cette rencontre sur les "différentes facilités douanières", "les régimes économiques douaniers", "les facilitations douanières à l'export", "l'activité douanière et le potentiel de la promotion des exportations hors hydrocarbures".

En outre, le programme de la rencontre a comporté une simulation de l'utilisation du système "ALCES" et des témoignages d'opérateurs économiques sur leurs expériences en matière d'exportations.