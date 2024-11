Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside la cérémonie d'installation officielle du nouveau Commandant des Forces terrestres

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, mercredi, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du Général-major Mostefa Smaili dans les fonctions de nouveau Commandant des Forces terrestres, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée a observé, à l'entrée du siège du Commandement des Forces terrestres, un moment de recueillement à la mémoire du chahid "Didouche Mourad" dont le siège du Commandement est baptisé de son nom. Le Général d'Armée a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du chahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.

Le Général d'Armée a procédé, à l'issue, à l'inspection des carrés des cadres et personnels du Commandement des Forces terrestres, alignés au niveau de la place d'arme, avant d'annoncer par la suite l'installation officielle du nouveau Commandant des Forces terrestres, le Général-major Mostefa Smaili, en remplacement du Général-major Amar Athmania.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 12 novembre 2024, j'installe officiellement le Général-major Mostefa Smaili dans les fonctions de Commandant des Forces terrestres, en remplacement du Général-major Amar Athmania", déclare le Général d'Armée.

"Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution", ajoute-t-il.

Le Général d'Armée a présidé, par la suite, la cérémonie de passation du drapeau national.

Après la signature du Procès-verbal de passation de pouvoir, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec le Commandement, l'Etat-major et les personnels du siège du Commandement des Forces terrestres, et prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à toutes les unités des Forces terrestres, dans laquelle "il a souligné qu'il veillait personnellement à ce que l'alternance aux postes et fonctions soit une tradition et une culture constantes, qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs de l'ANP".

En cette occasion, il a tenu à souligner "que l'alternance aux postes et fonctions, aux différents niveaux, constitue une tradition louable et un fait ordinaire dans l'organisation et la gestion des institutions, où chaque responsable apporte sa contribution, en oeuvrant à améliorer la qualité des performances, à réunir les conditions adéquates et à mobiliser les ressources humaines qualifiées, à même de garantir la continuité de l'institution, et ce, au service de l'Etat et de ses intérêts majeurs".

"J'ai veillé personnellement à ce que l'alternance aux postes et fonctions soit une tradition et une culture constantes, qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs, notamment à la lumière des mutations accélérées que subit notre région, impliquant de nouveaux défis sécuritaires et des menaces complexes auxquelles nous devons nous adapter en permanence", a-t-il poursuivi.

Le Général d'Armée "a mis en garde contre les voix et porte-voix qui tentent, à travers des interprétations et des analyses erronées de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale".

"Toutefois, nous continuons à enregistrer que des voix et des porte-voix s'élèvent chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire qui, comme toute autre institution ou armée, peut connaitre des changements naturels dans le cadre de l'alternance aux postes de responsabilité et fonctions. Ces voix nous sortent des interprétations et des analyses aussi fausses que tendancieuses, ayant pour objectif de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale, par la diffusion d'informations mensongères et falsifiées", a-t-il relevé.

"Nous sommes, toutefois, confiants que nos concitoyens sont conscients de ces manœuvres, ourdies dans les officines de la subversion depuis l'étranger, et mises en oeuvre par des traitres et des vendus, qui nous ont habitués à ces agissements chaque fois que notre pays réaffirme ses positions constantes vis-à-vis des causes justes dans le monde ou exprime clairement son attachement à sa souveraineté et sa décision souveraine", a-t-il indiqué.

"Nous avons également la certitude que les valeureux hommes patriotiques œuvreront en permanence au renforcement de notre immunité nationale et contribueront aux efforts de fortification de l'ANP, et ce, au service de la stabilité de notre pays et de la défense de ses intérêts suprêmes", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a souligné "la détermination de l'Algérie à préserver sa souveraineté et son unité nationale, et à faire face, avec fermeté, à toutes les actions hostiles qui visent l'Etat national et ses symboles, et ce, grâce à ses fidèles enfants".

A l'issue de cette rencontre, le Général d'Armée a suivi les interventions des cadres et des personnels du Commandement des Forces terrestres, et écouté leurs préoccupations, conclut le MDN.