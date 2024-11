Maroc: Tir sportif - Réélection d'Abdeladim Lhafi au poste de président délégué de la FRMTS

Rabat — Le président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS), Abdeladim Lhafi a été réélu à son poste, à l'unanimité, pour un nouveau mandat (2025-2028), lors de l'assemblée générale élective, tenue mercredi.

Cette assemblée générale, présidée par M. Lhafi, a été marquée par l'examen et l'approbation des rapports moral et financier et du bilan des activités du bureau directeur pour la période 2023-2024 et par la validation du calendrier des concours nationaux et internationaux et du projet de budget de la saison sportive 2024-2025.

Selon un communiqué de la FRMTS, un exposé a été présenté sur le suivi et l'organisation des stages de préparation des éléments de la sélection nationale avant les compétitions internationales, ainsi que de la préparation en Italie pour la phase finale des JO-2024, qui se sont régulièrement déroulés selon un calendrier établi à l'avance et en application des décision de la dernière assemblée générale ordinaire.

Cette assemblée générale, poursuit le communiqué, a passé en revue les plus importantes performances réalisées lors des JO-2024, à laquelle a pris part le Marocain Driss Haffari, après une préparation soutenue sous l'égide de la FRMTS.

La même source affirme que les résultats signés aux JO de Paris constituent une vraie réalisation, avec une cinquième place partagée par Haffari avec d'autres concurrents dans le Trap (122/125), derrière les quatre premiers, auteurs de 123/125, ajoutant qu'il s'agit d'un résultat encourageant qui donne confiance aux sportifs marocains pour jouer les premiers rôles au niveau international.

Par ailleurs, la Fédération affirme qu'après la réussite des quatre dernières éditions du Grand prix international du Maroc de tir sportif (2018, 2019, 2020, 2021) et l'organisation de deux Coupes du monde consécutives (2023 et 2024), les efforts consentis ont été couronnés par la remise de la médaille d'or au président délégué de la FRMTS, par le président de la Fédération internationale, Luciano Rossi, ce qui confirme l'expérience et le niveau atteints par la Fédération dans l'organisation des compétitions internationales, sous l'égide de la Fédération internationale et avec la participation de l'élite mondiale, en plus des conditions assurées pour la pratique du tire sportif de haut niveau.

Lors de cette réunion, le bureau directeur a fixé comme objectifs le renforcement et l'élargissement de la base des élites sportives de haut niveau, notamment parmi les jeunes qui formeront le noyau de la sélection nationale à l'horizon de la participation aux prochaines échéances internationales.

De même, un ensemble de mesures incitatives ont été annoncés, sous forme de contrats-objectifs examinés et validés avec chaque club sur la base de son rendement, son engagement et ses résultats.

Au terme de cette rencontre, l'assemblée générale a été informée de la réélection, au Koweït, de M. Lhafi au poste de président de l'Union arabe de tir sportif et du choix de la ville de Tanger pour l'organisation du championnat arabe en septembre.