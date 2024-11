Maroc: M. Ould Errachid s'entretient avec la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, en visite dans le Royaume.

A cette occasion, M. Ould Errachid a salué cette visite parlementaire qui reflète la solidité des relations entre le Maroc et la Serbie et consacre la dimension parlementaire du partenariat entre les deux pays amis, indique un communiqué de la Chambre.

Il a, de même, évoqué la profondeur historique des relations bilatérales, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1957, ainsi que les liens solides de coopération basés sur l'action commune, la crédibilité et le respect mutuel.

Le président de la Chambre des conseillers a également noté que ces relations ont connu, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une évolution qualitative, notamment grâce à la vision stratégique du Souverain visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la République de Serbie, dans le cadre de la diversification des partenariats.

M. Ould Errachid a, à cet égard, relevé que les résultats de cette vision Royale se sont matérialisés à travers la dynamique remarquable qu'ont connu les relations entre les deux pays à différents niveaux.

Dans ce sens, il a salué le soutien de la République de Serbie à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, considérée comme une solution sérieuse et crédible pour résoudre ce conflit régional artificiel autour du Sahara marocain, affirmant que cette position s'inscrit dans une dynamique de soutien croissant et large à cette initiative, qui reflète l'appui de la communauté internationale à la vision du Royaume, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour l'avenir du Sahara marocain.

M. Ould Errachid a, à cette occasion, adressé une invitation à Mme Brnabić pour visiter les provinces du Sud du Royaume, afin de constater de visu le développement et l'essor économique de ces régions, notamment grâce aux projets structurants d'envergure lancés par SM le Roi, ainsi que pour observer l'ampleur des progrès réalisés dans divers domaines de développement.

Concernant le volet de la coopération parlementaire, le président de la Chambre a souligné l'importance de la diplomatie parlementaire pour renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et la Serbie, approfondir la compréhension et le dialogue entre les représentants des peuples des deux pays amis et rapprocher les visions et points de vue sur les questions bilatérales et multilatérales.

De son côté, Mme Brnabić a exprimé sa détermination à renforcer la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives et intensifier la coordination et les consultations, notamment à travers l'échange de visites, d'expériences et de savoir-faire dans divers domaines du travail parlementaire, ainsi que toutes les initiatives conjointes visant à consolider les relations institutionnelles et à les hisser à un niveau de partenariat productif.

Elle a également salué les efforts conjoints déployés pour développer les relations économiques entre les deux pays, en les hissant à la hauteur des relations politiques distinguées, mettant en exergue les opportunités et potentialités prometteuses offertes par les deux pays.

Lors de cette rencontre, Mme Brnabić a salué le développement et les progrès qu'a connus le Maroc sur tous les plans, notamment politique, économique et humain, exprimant son admiration pour la vision de développement de SM le Roi Mohammed VI.

Elle a, dans ce sens, affirmé la volonté de son pays de partager les expériences et expertises avec le Royaume du Maroc dans des domaines d'intérêt commun.