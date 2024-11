Maroc: La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains célèbre le 60ème anniversaire de l'édification de la Grande mosquée de Dakar

Rabat — La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains célèbre le 60ème anniversaire de l'édification de la Grande mosquée de Dakar, inaugurée le 27 mars 1964 par Feu SM le Roi Hassan II et l'ancien Président sénégalais, Leopold Sédar Senghor.

Le but de cette commémoration est le raffermissement des relations spirituelles et historiques entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, a indiqué la Fondation dans un communiqué, soulignant que "l'importance de ce grand événement réside, non seulement dans la préservation de la mémoire commune de nos deux pays, mais constitue aussi une excellente occasion de rendre hommage à toutes nos forces vives qui ont contribué à l'édification de cet héritage historique".

Une cérémonie officielle commémorera, vendredi, ce soixantième anniversaire au sein même de la Grande mosquée de Dakar, ajoute la même source, notant que par la même occasion, une exposition sera organisée sous le thème "Mémoire historique des relations spirituelles maroco-sénégalaises", où seront exposés des documents écrits et visuels, retraçant les dimensions historiques et architecturales de cet édifice religieux.

Cette commémoration comprendra aussi l'organisation, vendredi et samedi, d'un colloque international sous le thème "Les valeurs de la paix et du vivre ensemble dans le contexte africain", avec la participation d'un collège de savants et d'experts du Royaume du Maroc, de la République du Sénégal et d'autres pays africains, a-t-on poursuivi.

Ce colloque scientifique aspire, non seulement à souligner le rôle des valeurs religieuses partagées dans la préservation de la sécurité spirituelle et de la cohésion sociale, mais aussi la profondeur des relations historiques et spirituelles entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, traversant les règnes de Feu SM Mohammed V et de Feu SM Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, culminant à celui de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation, conclut le communiqué.