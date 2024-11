Afrique de l'Ouest: La MFWA renforcera les capacités des journalistes et des activistes pour éviter les poursuites judiciaires

communiqué de presse

La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont décriminalisé les délits de presse, notamment la diffamation. Cependant, des lois sur la cybercriminalité, la communication électronique, la publication de fausses informations et d'autres lois sur l'ordre public sont utilisées pour museler les médias et les activistes.

Parfois, des entités puissantes utilisent ces lois existantes pour intimider, harceler et/ou menacer les journalistes et les médias dans le but de les réduire au silence, souvent par le biais d'arrestations, de détentions et de poursuites judiciaires.

Récemment, les journalistes et activistes environnementaux ont été particulièrement ciblés par des harcèlements judiciaires, y compris des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (SLAPP), en raison de leur couverture accrue des pratiques environnementales destructrices. Cette tendance s'est intensifiée en raison de l'augmentation des activités minières illégales. De nombreux défenseurs de l'environnement sont contraints à l'autocensure, car ils ne disposent pas des moyens financiers pour se défendre ou n'ont pas les connaissances nécessaires pour éviter les défis juridiques.

Pour répondre à cette situation, la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) a mis en place, le 9 octobre 2024, le Réseau Ouest-Africain des Activistes et des Avocats de Défense des Médias (WANAMDEL) pour offrir une défense juridique pro bono et des services à tarifs réduits aux journalistes et activistes de la sous-région. L'organisation a également organisé plusieurs webinaires pour mettre en lumière les problèmes et proposer des solutions.

Pour compléter ces initiatives, la MFWA organise une série d'ateliers en présentiel et virtuels dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest, destinés aux activistes environnementaux (y compris les activistes, les membres des communautés, les OSC et les groupes promouvant des pratiques environnementales durables) et aux journalistes sur comment éviter les poursuites judiciaires. Les ateliers visent à améliorer la compréhension des journalistes et des activistes sur les dispositions légales qui régissent l'expression et les médias dans leurs pays respectifs et à éviter les responsabilités tout en exigeant des comptes des responsables.

Chaque session offrira des perspectives sur les défis juridiques locaux et des stratégies pratiques pour les surmonter. Les participants acquerront des connaissances précieuses sur la manière de protéger leur plaidoyer et leur journalisme des pièges juridiques qui peuvent saper leur travail. Les sessions seront animées par des activistes expérimentés et des avocats des médias du WANAMDEL.

Calendrier des ateliers virtuels et pays ciblés :

21 novembre 2024 : Sénégal, Guinée-Bissau, Cap-Vert, et Guinée

29 novembre 2024 : Togo, Côte d'Ivoire, et Bénin

3 décembre 2024 : Gambie, Sierra Leone, et Liberia

12 décembre 2024 : Ghana et Nigeria

Atelier en présentiel :

Du 27 au 28 novembre 2024 à Accra, Ghana, avec des interventions d'experts et de leaders du secteur.

Veuillez vous inscrire ici pour rejoindre le premier atelier virtuel destiné aux journalistes et activistes du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, et de la Guinée.

La MFWA communiquera les détails des autres ateliers à l'approche des dates prévues.