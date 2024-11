Maroc: Ouverture en apothéose de la 11ème édition du Festival Visa for Music

Rabat — Le rideau s'est levé, mercredi au Théâtre national Mohammed V, sur la 11ème édition du Festival Visa for Music, en présence notamment d'ambassadeurs, d'artistes marocains et internationaux, ainsi que de plusieurs professionnels du monde de la culture et de la musique.

Cette manifestation artistique s'est ouverte en beauté, avec une parade allant du Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain de Rabat au Théâtre national Mohammed V, ainsi que trois concerts gratuits, interprétés par Tasuta N-Imal (Maroc), Ferro Gaita (Cap Vert) et Valerie Ekoume (Cameroun-France), mêlant sonorités traditionnelles revisitées et modernité audacieuse.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a souligné que Visa for Music est "un rendez-vous incontournable" avec lequel le ministère entre dans sa deuxième décennie de partenariat, appelant à ce que ce carrefour des Industries culturelles et créatives (ICC) nationales et internationales fasse des émules dans les autres secteurs.

Assurant que le Maroc a pris conscience durant la dernière décennie de l'importance des ICC, le ministre a affirmé que celles-ci constituent "l'avenir de l'économie marocaine" et que les acteurs publics et privés, ainsi que les artistes, les producteurs et le public lui-même, composent graduellement un écosystème qui s'implante au Maroc, avec des synergies qui commencent à s'enclencher.

"Dans le sillage des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les forces vives de notre pays commencent à inscrire leurs actions résolument en faveur de politiques culturelles inclusives, ouvertes sur le monde, attentives à la fois à valoriser notre patrimoine et à accompagner l'innovation", a-t-il soutenu, ajoutant que Visa for Music est un événement culturel qui s'inscrit dans une dynamique visant à transformer le potentiel culturel en "gisement d'emploi, en levier de développement et en facteur d'inclusion et de consolidation du lien social".

Il s'agit d'une manifestation qui dépasse le cadre du territoire national pour s'orienter particulièrement vers l'Afrique, afin de consolider une émergence centrée sur la culture et sur l'humain, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Brahim El Mazned, directeur-fondateur de Visa For Music, a relevé que cet événement artistique s'est imposé, depuis 2014, comme un espace incontournable de partage et de rencontres, expliquant que l'édition 2024 se caractérise par près de 60 concerts, des milliers de spectateurs attendus, des dizaines de conférences rassemblant des experts du monde entier, des formations enrichissantes et des centaines de jeunes professionnels qui bénéficient de ces ateliers et qui vont contribuer à la dynamique des ICC à la fois au Maroc et en Afrique.

Rappelant le rôle essentiel des arts et des artistes, en tant que porteurs de changement, de tolérance et d'espoir, M. El Mazned a tenu à saluer la présence des acteurs culturels venus du monde entier avec des délégations d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, des Caraïbes, d'Asie Centrale, d'Asie du Sud-Est, de l'Océan Indien et du Pacifique.

Il a, de même, signalé que l'évènement accorde un accueil particulier aux artistes marocains de la diaspora issus d'Europe, d'Australie et d'ailleurs.

De son côté, le Président de la Fondation Hiba, Younes Boumehdi, a déclaré que Visa For Music est "une étincelle" et une plateforme unique en Afrique qui fête la musique, ajoutant que le Maroc, et Rabat en particulier, est honoré d'être "le carrefour" où convergent chaque année des talents venus d'Afrique, du Moyen-Orient et d'ailleurs.

En outre, M. Boumehdi a rappelé que l'industrie musicale en Afrique pèse aujourd'hui près de 600 millions de dollars, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2030 si tous les acteurs se mobilisent. Il a également plaidé pour que les géants du Web (GAFAM) et les plateformes de streaming revoient leurs politiques de rémunération en faveur des artistes africains et marocains, appelant à soutenir l'export de la musique issue de cette région du monde, à professionnaliser le secteur, à renforcer les labels, à structurer l'industrie et à protéger les droits d'auteurs.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 11ème édition de Visa For Music (20-23 novembre), est le rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient qui fera vibrer la ville de Rabat, accueillant plus de 1000 professionnels de l'industrie musicale et plus de 500 artistes venus des quatre coins du monde.

Fondé en 2014 à l'initiative de l'Agence culturelle ANYA, cet événement est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.