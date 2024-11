Guinée: L'homme d'affaires Alhassane Diallo Kidnappé par des inconnus à Conakry - Voici les explications de ses proches

Dans la soirée du mardi 19 novembre 2024, un homme d'affaires du nom d'Alhassane Diallo a été Kidnappé à Koloma Soloprimo dans la commune de Ratoma, banlieue de Conakry.

Selon sa nièce, Diallo Kadiatou qui a été interrogée ce mercredi 20 novembre 2024, son oncle a été embarqué de force devant une mosquée après la prière de 19 heures à deux cent mètres de son domicile, a-t-elle expliqué.

Mamadou Madiariou Diallo est cousin de la victime, il a expliqué comment il a appris cette triste nouvelle.

<<C'est hier soir qu'on m'a appelé pour me dire qu'El hadj Alhassane a été Kidnappé, mon esprit a pensé que peut-être c'est ceux de l'armée qui sont venus, mais par après on m'a fait savoir que c'est des bandits qui l'ont attrapé et envoyé et jusqu'à présent, nous n'avons pas de ses nouvelles. Ce matin là, moi aussi j'ai décidé de venir pour me renseigner sur la situation. Je ne pense pas qu'il soit en conflit avec quelqu'un, parce que ça fait plus de 25 ans depuis qu'on s'est connu. On a Kidnappé quelqu'un qui aidait les gens. C'est vraiment déplorable. C'est devenu vraiment inquiétant. Quelqu'un disparaît depuis hier jusqu'à aujourd'hui on a aucune nouvelle de lui. C'est pitoyable >>, a-t-il déploré.

D'après Mamadou Madiariou Diallo, le jeune qui a été tué est originaire de Tangan Maci, préfecture de Pita.