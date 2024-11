Maroc: Chine - Mme Tricha met en avant l'expérience marocaine en matière de formation professionnelle

Tianjin (Chine) — L'expérience marocaine en matière de formation professionnelle, notamment à travers les Cités des Métiers et des Compétences (CMC), a été mise en avant mercredi dans la ville chinoise de Tianjin par la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

S'exprimant lors d'un séminaire tenu dans le cadre de la Conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique, Mme Tricha a passé en revue les missions de l'OFPPT et la Feuille de route du Royaume pour la formation professionnelle, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2019.

Elle a mis un accent particulier sur les CMC, un projet innovant réalisé par l'OFPPT qui reflète une nouvelle vision inspirée des Hautes Orientations Royales, visant à moderniser et à rendre la formation professionnelle plus attractive tout en l'adaptant aux réalités économiques et en l'intégrant dans les écosystèmes régionaux.

Les CMC sont des plateformes de développement des compétences qui répondent aux besoins spécifiques des tissus économiques des territoires et des écosystèmes régionaux du Royaume, tout en offrant des formations de qualité et des programmes adaptés à des secteurs stratégiques tels que l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, le tourisme, le numérique, la santé et les énergies renouvelables, a-t-elle relevé lors de ce séminaire organisé à l'initiative de l'Association sino-nord-africaine pour l'innovation dans l'éducation (SNAEIA).

Mme Tricha a précisé que chaque région du Maroc possède déjà une CMC ou en aura bientôt une, soulignant que ces structures sont gérées en collaboration avec les professionnels, les autorités régionales et les acteurs locaux.

Grâce à leur approche multisectorielle et régionale, les CMC offrent aux jeunes des possibilités d'apprentissage modernes et axées sur des métiers du futur, renforcent ainsi la compétitivité économique des régions en formant une main-d'œuvre qualifiée adaptée aux besoins des entreprises locales, régionales et internationales, a-t-elle affirmé.

Elle a souligné que le succès des CMC repose sur des partenariats nationaux et internationaux, précisant que l'OFPPT collabore à cet effet avec divers pays et institutions pour enrichir son expertise, renforcer ses capacités locales et soutenir les secteurs stratégiques.

L'Office supervise actuellement plusieurs projets internationaux dans des domaines variés tels que l'automobile, la logistique, les soins de santé et l'intelligence numérique et artificielle, a ajouté Mme Tricha, notant que ces projets sont mis en oeuvre avec le soutien des pays partenaires du Maroc, dont la Chine.

Les collaborations entre le Maroc et la Chine se traduisent par des programmes spécialisés dans le commerce électronique et l'intelligence artificielle, développés en partenariat avec le Tianjin College of Commerce et le SNAEIA, ainsi que par l'échange de formateurs et d'étudiants, a-t-elle expliqué.

De son côté, Abdelilah Benhilal, président de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé, a exprimé la volonté de la partie marocaine de renforcer son partenariat avec les établissements de formation professionnelle et les universités chinoises.

Cette collaboration se manifeste dans plusieurs domaines clés, notamment la promotion de programmes d'études innovants pour les diplômés marocains des universités chinoises dans des secteurs prioritaires tels que les technologies de l'information, le commerce international, la construction, le tourisme, les soins de santé et la logistique, a-t-il ajouté.

Organisé sous le thème "Coopération internationale sino-nord-africaine en matière de capacités et promotion de standards d'excellence pour l'enseignement professionnel", ce séminaire a été marqué par la signature d'un accord de coopération stratégique entre l'OFPPT et la SNAEIA.

Une session de dialogue a également eu lieu entre l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, et des dirigeants d'établissements de formation professionnelle chinois.

Cette rencontre a porté sur les perspectives d'échanges humains et culturels entre la Chine et le Maroc, la dynamique des investissements chinois au Royaume, la coopération entre les instituts de formation professionnelle des deux pays, la formation d'étudiants marocains en Chine, et le renforcement de la coopération sino-marocaine en matière d'économie numérique.

La Conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique, qui se poursuit jusqu'à vendredi à Tianjin, rassemble environ 1.000 participants, dont des représentants d'organisations internationales, d'organismes de formation professionnelle et d'associations industrielles.