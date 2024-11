Angola: Le pays veut élargir son portefeuille de projets avec la BAD

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Investissement public, Ivan dos Santos, a réitéré mercredi, à Luanda, l'intention du pays d'élargir son portefeuille de projets avec la Banque africaine de développement (BAD), pour poursuivre les défis de la sécurité alimentaire.

Actuellement, le portefeuille de cette organisation financière multilatérale compte des actifs de 1,3 milliard de dollars, pour financer 11 projets, et soutenir la trésorerie du pays, principalement liés à l'énergie (42%), à l'eau et à l'assainissement (19%), à l'agriculture (16%), secteur social (13%) et finance (10%).

Selon le responsable, cette valeur (1,3 milliard de dollars) n'est toujours pas un chiffre souhaité, car les bénéfices de la BAD sont concessionnels et facilitent la gestion de la dette elle-même au niveau du ministère des Finances.

Ivan dos Santos, qui intervenait lors de l'atelier sur "Revue du portefeuille de projets de la BAD en Angola", a estimé qu'il était impératif de surmonter les contraintes qui affectent la "qualité" du portefeuille actuel, notamment le faible décaissement de la contrepartie et le retard des acquisitions.

Selon le responsable, avec l'élargissement du portefeuille de projets, l'objectif est d'aligner continuellement les cinq priorités de la BAD : l'éclairage, l'industrialisation, l'intégration, l'alimentation et l'amélioration de la vie des gens.

Il a affirmé que le partenariat du gouvernement angolais avec la BAD, débuté en 1980, se révèle crucial dans le processus de développement du pays et dans l'amélioration du niveau de vie de ses citoyens.

A son tour, l'économiste principal de la BAD en Angola, Joël Muzima, a fait une incursion dans la période de « relation » entre les parties, qui a commencé dans la lointaine année 1980, soulignant que, depuis lors, l'institution continentale a déjà mis à disposition plus de trois milliard de dollars au profit de l'Angola, un montant qui a été alloué à l'exécution de 52 projets, axés sur l'agriculture, l'énergie et l'eau, les transports, la science et la technologie, la finance et la gouvernance.

Il a appelé les coordonnateurs et techniciens des projets à respecter les délais d'exécution, en tenant compte de leur impact sur l'amélioration de la vie des populations, l'objectif étant de faire du portefeuille de l'Angola l'un des meilleurs en Afrique.

À son tour, la chargée de programme de cette institution en Angola et à São Tomé et Príncipe, Yolanda Arcelina, a souligné que le financement était axé sur le soutien aux efforts de l'Exécutif angolais en faveur de la diversification économique, en particulier l'agriculture et les infrastructures telles que les routes.

Elle a mentionné que la banque travaille avec le gouvernement pour créer une nouvelle génération de professionnels capables de travailler dans le domaine des acquisitions de cette institution africaine.

Dirigé par le secrétaire d'État à l'Investissement public, Ivan dos Santos, l'atelier a réuni des coordinateurs et des techniciens des projets de la BAD dans le pays et s'est concentré sur l'analyse de la performance générale de cette institution sur le territoire national, dans les domaines du portefeuille, la sauvegarde environnementale et sociale, les décaissements et la gestion financière.