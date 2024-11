Sénégal: Dr Fatou Diouf magnifie la contribution vitale de la pêche à l'économie nationale

Dakar — La ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a magnifié, jeudi, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la pêche, la contribution "vitale" de ce secteur pour les communautés et à l'économie sénégalaise de manière générale.

"A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce 21 novembre, la journée internationale de la pêche. Cette occasion, me permet, une fois de plus, de rappeler la contribution de ce secteur vital pour nos communautés", a-t-elle indiqué dans une déclaration transmise à l'APS.

La ministre a rappelé que le secteur des pêches constitue un levier structurel de l'économie sénégalaise, avec une contribution de près de 3% au PIB et des centaines de milliers d'emplois, à la fois, directs et indirects créés.

"La pêche, qu'elle soit artisanale ou industrielle, joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de Sénégalais, la réduction de la pauvreté, la préservation de la biodiversité et garantit des revenus substantiels aux populations côtières et péri littorales", a-t-elle signalé.

Mme Fatou Diouf a ainsi adressé ses "vibrants hommages" à l'ensemble des acteurs du secteur des pêches, notamment ceux de la pêche artisanale, de la pêche industrielle, de la transformation artisanale qui, "grâce à leur professionnalisme, accompagnent les actions publiques pour une gestion durable des ressources halieutiques".

"Je puis témoigner de toute la reconnaissance de mon département et du gouvernement tout en les exhortant à plus d'efforts face aux mutations écosystémiques de plus en plus profondes observées dans toutes les pêcheries mondiales", a-t-elle ajouté.

La ministre a en outre saisi l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la pêche pour lancer une alerte et sensibiliser les acteurs pour la promotion des bonnes pratiques en matière de pêche durable.

"Le Sénégal compte poursuivre ses efforts pour soutenir et encourager toute initiative, dans le secteur des pêches, respectueuse de l'environnement, aux fins de préserver l'avenir des océans et des générations à venir", a promis Dr Fatou Diouf.