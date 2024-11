Afrique: CAN Maroc 2025 - Les 24 qualifiés sont connus

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 ont pris fin le 19 novembre. La 35e édition de la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

La plupart des géants d'Afrique ont confirmé leur statut, sauf les Black Stars du Ghana. Les quadruples champions d'Afrique manqueront le tournoi pour la première fois depuis deux décennies. Les sélections qualifiées sont le Maroc, la République démocratique du Congo (RDC), le Cameroun, le Gabon, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Egypte, l'Angola, l'Ouganda, le Nigeria, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores, la Tanzanie, le Botswana, la Mozambique et le Soudan.

Le Congo ne figure pas parmi ces 24 nations. Les Diables rouges ont terminé la campagne à la troisième place en ne glanant que quatre points sur les dix- huit possibles. Les Congolais ont concédé quatre défaites contre une victoire et un match nul. Ils ont encaissé douze buts contre quatre buts marqués. Avec de telles statistiques, il est impossible d'espérer mieux. Dans ce groupe K, l'Afrique du Sud a terminé première de ce groupe avec 14 points devant l'Ouganda treize points. Les deux disputeront la phase finale de la CAN.

Contrairement aux Diables rouges, les Léopards de la RDC sont qualifiés en occupant la première place du groupe H devant la Tanzanie qui a éliminé la Guinée. Le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale complètent la liste des pays de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qualifiés. Les Lions Indomptables ont dominé le groupe J devant le Zimbabwe, deuxième du groupe également qualifié. Le Gabon, quant à lui, a occupé la deuxième place du groupe B derrière le Maroc qualifié d'office en sa qualité de pays hôte. Le Nzalang nacional de la Guinée équatoriale se classe deuxième du groupe E après l'Algérie.

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueurs de la dernière édition, défendront leur titre. La Côte d'Ivoire a terminé à la deuxième place du groupe G à un point de la Zambie leader. Les Lions de la Teranga du Sénégal et les Etalons du Burkina Faso figuraient parmi les premiers qualifiés. Les Sénégalais ont occupé la première place du groupe L devant les Burkinabés. Les Aigles du Mali, premiers du groupe I, seront de la partie avec le Mozambique, son poursuivant.

L'Angola et le Soudan se sont qualifiés dans le groupe F, enfonçant le Ghana dans une crise de résultats. Les Blacks stars ont terminé derniers de leur groupe avec trois points derrière le Niger, troisième. Dans le groupe D, les Guépards du Bénin ont attendu la dernière journée pour valider leur qualification devant le Rwanda avec lequel ils partagent le même nombre de points (8). Le nul contre la Libye a été suffisant pour accompagner les Super Eagles du Nigeria, premiers du groupe à la phase finale de la CAN. L'Egypte et le Botswana, respectivement première et deuxième du groupe C, ont validé leur ticket tout comme les Comores et la Tunisie dans le groupe A. Les Comoriens ont dominé cette poule avec 12 points devant les Aigles de Carthage.