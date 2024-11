Egypte: Un partenariat égypto-polonais pour mettre en place un nouveau complexe de fabrication de meubles à New Alamein

Le ministre de l'Investissement et du commerce extérieur, Hassan El-Khatib, a affirmé la disposition de son ministère à fournir toutes les formes de soutien possible à la société polonaise PADMA pour mettre en place un complexe pour la fabrication des meuble à la Nouvelle ville d'Al-Alamein avec des investissements estimés à 70 millions d'euros.

Lors d'une entrevue avec le PDG de la société PADMA, M. El-Khatib a salué le choix de la nouvelle ville d'Al-Alamein pour servir d'élan aux investissements et aux projets futurs de l'entreprise polonaise en Égypte, du fait qu'elle est considérée comme l'une des villes les plus prometteuses dans les domaines de l'investissement, de l'industrie et du tourisme.

Pour sa part, le responsable polonais a salué les efforts et le soutien fournis par le gouvernement égyptien au monde des affaires et aux investisseurs étrangers soulignant que les travaux de construction du complexe, dont la superficie totale sera de 400 000 m2, avaient déjà commencé, et que l'entreprise est actuellement en train de former des techniciens en préparation du processus de production.