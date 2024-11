Congo-Kinshasa: Profanation du mausolée de Lumumba - 6 personnes arrêtées

Six personnes, présentées comme de présumés auteurs de l'acte de profanation du mausolée de Patrice-Emery Lumumba, ont été arrêtées. Deux autres personnes sont recherchées, a annoncé mercredi 20 novembre, le vice-Premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani. C'était à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture, Arts et patrimoine ainsi que des responsables des services de sécurité de la République démocratique du Congo.

« Nous pourrons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, six personnes sont en détention et deux autres sont recherchées, elles seront prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés également de la sécurisation et l'entretien du site, nous avons pris les dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Nous pourrons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée », a déclaré Jacquemain Shabani.

Le mausolée du héros national Patrice-Emery Lumumba, érigé à la Place de l'Echangeur de Limete (Kinshasa), a été profané le mardi 19 novembre. Les vitres du mausolée du Premier héros national de la République démocratique du Congo, ont été brisées par des personnes non identifiées.

Dans un communiqué, le ministère de la Culture, Arts et patrimoine avait condamné fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Patrice Emery Lumumba. Et une enquête avait été ouverte.