Congo-Kinshasa: Professeur Mvemba - « Il faut tirer les leçons du bon côté du régime du Maréchal Mobutu, notamment rebâtir l'unité nationale »

Le professeur Mvemba Pezo Dizolele, de l'Université Johns-Hopkins des États-Unis d'Amérique, a déclaré mardi 19 novembre qu'il faut tirer les leçons du bon côté du régime du Marechal Mobutu Sese Seko, notamment rebâtir l'unité et l'éducation nationale ». Il a fait cette déclaration lors de l'atelier, organisé à Kinshasa par le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS), sur la restitution des conclusions de la recherche sur les 32 ans de règne du maréchal Mobutu.

Selon ce conférencier, la RDC a aujourd'hui besoin d'un leadership plus fort, visionnaire, prêt aussi à considérer les contributions des uns et des autres.

Il faut également, a-t-il poursuivi, appliquer les acquis de la conférence nationale souveraine, renouveler la classe politique, et mettre sur pied un programme d'actions et d'investissements dans les programmes spécifiques.

« Le Congo se retrouve aujourd'hui en pleines difficultés énormes et il faudra un leadership plus fort et visionnaire qui est prêt à considérer les contributions des uns et des autres, et donc les solutions ne peuvent pas venir d'un seul coin », a indiqué le professeur Mvemba Pezo Dizolele dans son intervention.

Et selon lui, il y a des leçons à tirer des années Mobutu :

« J'ai évoqué à plusieurs reprises l'unité nationale qui est un programme d'action. Si Mobutu a pu bâtir, construire cette unité nationale, c'est parce qu'il a investi dans les programmes spécifiques. Ce n'était pas le népotisme qui a bâti l'unité nationale. Il faudra y travailler ».

Le professeur Mvemba a évoqué également la question d'un débat sur tout ce qui touche à la chose publique.

Il est aussi d'avis que pour bien bâtir son avenir, il faut tirer les leçons du passé. Il en a mentionné quelques-unes comme « l'unité nationale, comment on a bâti ce pays, comment on l'a rebâti après les guerres de sécession et de rébellion ».

Selon ce chercheur, après 32 ans de pouvoir, « les effets Mobutu continuent avec nous aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer et surtout il faut tirer les leçons du bon côté de ce régime-là », a-t-il conclu.

La recherche effectuée entre les années 2020 et 2023 a permis au conférencier d'analyser plusieurs centaines de documents déclassifiés des archives de la CIA, du Mossad et du congrès américain.

Ses conclusions seront mises à la disposition des dirigeants de la RDC et du public averti, pour alimenter le débat démocratique dans le pays, a fait savoir le professeur Mvemba.