Egypte: L'exercice militaire Sharp Arrow entre le pays et l'Arabie saoudite se poursuit

Des éléments des forces armées égyptiennes et saoudiennes ont poursuivi les activités de l'exercice militaire conjoint « Sharp Arrow 2024 » (Al-Sahm Al-Thaqib).

L'exercice s'étendra sur plusieurs jours dans la zone militaire sud, la zone opérationnelle de la flotte sud en mer Rouge et certaines bases aériennes en Égypte.

Les activités de formation comprenaient une série d'exercices pratiques conçus pour atteindre les objectifs fixés, avec un accent particulier sur la normalisation des concepts de combat et la facilitation de l'échange d'expertise en matière de formation entre les forces participantes.

Au cours de ces exercices, des unités aéroportées et des commandos ont mené des opérations d'assaut aérien sur des cibles vitales, dans le but de les débarrasser des éléments terroristes.

Des groupes de forces spéciales de la marine ont effectué un raid sur une cible côtière afin d'éliminer les éléments ennemis et de prendre le contrôle du site désigné.

Les unités participantes ont également mis en oeuvre une série d'exercices de tir standard et non standard, mettant en évidence l'entraînement au combat avancé, la précision et le professionnalisme dans l'engagement des cibles à partir de diverses positions de tir.

Au cours des prochaines phases de l'exercice, des sorties aériennes conjointes seront organisées pour s'entraîner au contrôle des opérations de combat en vue d'attaquer des cibles hostiles, avec la participation d'avions de chasse multirôles des deux pays.

En outre, une série d'activités maritimes auront lieu, notamment la planification et la gestion d'opérations conjointes visant à contrer les menaces maritimes. Cet exercice s'inscrit dans le cadre plus large de la formation militaire conjointe entre l'Égypte et ses pays frères et amis.