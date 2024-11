Congo-Kinshasa: Le mandat de la SAMIDRC prolongé d'un an

Le mandat de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en République démocratique du Congo (SAMIDRC) a été prolongé d'un an, afin de poursuivre sa lutte contre l'instabilité et l'insécurité qui règnent dans l'est de ce pays, rapporte l'Agence congolaise de presse qui cite le communiqué final de la réunion extraordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 20 novembre à Harare au Zimbabwe.

Après avoir reçu des nouvelles informations sur la paix et la sécurité en RDC, le Sommet a manifesté son inquiétude face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays et a réitéré le soutien de la SADC au Gouvernement congolais dans sa quête de la paix, de la stabilité et de la sécurité durables.

En outre, le Sommet a réaffirmé l'engagement pris par la région dans le cadre du Pacte de défense mutuelle de la SADC, qui dispose que « toute attaque armée contre l'un d'entre eux sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité de toute la Région », et a félicité les États membres pour les contributions et le soutien qu'ils fournissent à la SAMIDRC, témoignant ainsi de la solidarité collective de la région envers ses membres.

« Le Sommet a félicité les dirigeants de la SAMIDRC et l'ensemble du personnel déployé dans le cadre de la mission pour leurs sacrifices, leur dévouement et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l'est de la République Démocratique du Congo », a précisé le communiqué.

Les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la SADC ont, par ailleurs, condamné les violations persistantes du cessez-le-feu qui a pourtant été instauré le 4 août 2024. Ils ont appelé toutes les parties à honorer pleinement leurs obligations afin de préserver la paix et la sécurité dans la région.

Par la même occasion, les parties prenantes concernées de la région, de l'Union africain et des Nations Unies, ont été appelés à renforcer la coordination et l'harmonisation des efforts entrepris en faveur de la résolution paisible et durable du conflit dans l'est de la RDC, en application des décisions prises par le Sommet quadripartite.

Les dirigeants ont évalué l'engagement de la mission de la SADC en RDC aux côtés de l'armée congolaise, dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à la suite de l'agression dont elle est victime par le Rwanda, via le M23.

Dans son intervention, le Président zimbabwéen et Président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a fait savoir que « le peuple congolais mérite de vivre dans paix et le développement ».

La SAMIDRC bénéficie de l'appui de la MONUSCO afin de lui permettre d'être plus opérationnelle dans l'Est de la RDC.