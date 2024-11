Ile Maurice: Le nouveau cp appelle à l'excellence et à l'intégrité

Le 14 novembre, le nouveau commissaire de la police (CP), Rampersad Sooroojebally, a pris ses fonctions. Dans un premier message adressé à ses officiers, le CP exprime sa détermination de renforcer l'efficacité et l'intégrité de la force policière. «Je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe», a-t-il déclaré, en insistant sur le fait que l'amélioration du service policier nécessitait l'effort collectif de tous les membres de la force.

Le CP a exprimé l'honneur et la fierté d'assumer ce rôle de leader, après avoir observé l'évolution de la police depuis plusieurs années, à la fois de l'extérieur et avec un regard impartial. Il a souligné l'importance de la collaboration de tous les policiers pour réussir à faire de Maurice un endroit plus sûr pour vivre, travailler et s'épanouir. Cette ambition de modernisation est également portée par une volonté de professionnaliser davantage la police en tirant parti de ses expériences passées et de son regard extérieur sur la gestion policière. Le CP a d'ailleurs salué l'effort remarquable des policiers durant les récentes élections législatives. Le message de Rampersad Sooroojebally met également l'accent sur l'importance de la relation entre la police et la communauté.

Dans cette optique, plusieurs initiatives étaient déjà en place, telles que la restructuration de certaines unités. Il a appelé les policiers à adopter une attitude positive face à ces évolutions, soulignant que tout changement avait pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'organisation et de répondre aux attentes légitimes de la population en matière de sécurité. Il a rappelé que la réussite de la police reposait sur la discipline et le respect des normes éthiques, soulignant que le respect de la communauté envers la police était le reflet de l'engagement et de l'intégrité de ses membres.

«Le leadership ne se limite pas à un grade.» Chaque membre de la police a un rôle clé à jouer dans la transformation de l'organisation. Il a encouragé tous les policiers à se montrer exemplaires, à faire preuve de discipline et d'éthique, et à contribuer à l'élévation de la police. «Great leadership at the top doesn't amount to much if you don't have exceptional leadership at the unit level. That's where great things can happen.»