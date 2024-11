Sénégal: Après les législatives du 17 novembre 2024 - Diomaye veut du 'focus' sur le Projet

Le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Daikhar Faye invite les membres de gouvernement à faire focus sur la mise en oeuvre de plan national de développement. Cela, après la tenue, de manière anticipée, des élections législatives ce 17 novembre 2024, à l'issue desquelles le parti Pastef est sorti largement vainqueur selon les résultats provisoires.

Le chef de l'Etat a rappelé au gouvernement, en conseil des ministres ce mercredi 20 novembre, « son attachement particulier à la mise en oeuvre optimale, selon les séquences temporelles et les priorités sectorielles définies, de la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050 ».

Le communiqué issu de sa rencontre hebdomadaire avec les membres du gouvernement rapporte qu'il a indiqué la « nécessité d'une transformation systémique cohérente et pragmatique du Sénégal ».

A l'en croire, ce défi collectif passe par la prise en charge notable des urgences économiques et sociales, la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, l'accès aux services sociaux de base, le développement de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, l'amorçage du « new deal technologique ».

Il a soutenu que ce défi passe également par la promotion des territoires pour en faire des bassins d'innovations, de relance et de dynamisation de l'économie nationale, notamment dans les secteurs moteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des mines et des hydrocarbures.

A ce titre, a demandé au gouvernement notamment au premier ministre, au ministre de l'économie, du plan et de la coopération et au ministre des finances et du budget de finaliser la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l'année 2025 qui va être examiné dans des « délais exceptionnels ».