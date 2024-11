Tunisie: 'De la chaise roulante au taxi volant' - La Tunisienne Imen Sfaxi ouvre la voie à une mobilité aérienne avancée inclusive à Abu Dhabi

Imen Sfaxi, première femme en situation de handicap à rêver de devenir pilote de drone, a fait forte impression lors de l'Air Expo 2024 à Abu Dhabi. Cette Tunisienne audacieuse et visionnaire, déterminée à repousser les frontières de la mobilité aérienne avancée, incarne une véritable révolution dans l'inclusion des personnes à mobilité réduite dans l'industrie aéronautique.

Imen Sfaxi, une Tunisienne audacieuse et déterminée, a captivé l'attention à Air Expo 2024 avec un discours qui a résonné dans les cœurs et les esprits des participants du monde entier. Lors de cet événement prestigieux, elle a partagé sa vision de devenir la première femme pilote de drone en situation de handicap, un rêve ambitieux qui ne se limite pas à un simple exploit personnel, mais qui incarne une révolution dans la mobilité aérienne avancée.

"Ce n'est pas la souffrance qui nous définit, c'est ce que nous en faisons", a déclaré Imen avec une conviction inébranlable. Ces mots, simples, mais puissants, résument parfaitement son parcours exceptionnel et son combat pour rendre la mobilité aérienne accessible à tous, indépendamment de la condition physique. Aujourd'hui, Imen Sfaxi est bien plus qu'une survivante : elle est une pionnière, prête à briser les barrières de la mobilité aérienne avancée pour les personnes handicapées.

Renaître de ses cendres...

Imen a traversé une épreuve de vie tragique en mai 2022. Lors de l'explosion d'un pipeline à Khalidiya, à Abu Dhabi, Imen a risqué sa vie pour secourir les victimes, les évacuant et leur apportant des soins de première urgence. Une seconde explosion l'a gravement blessée, la laissant dans un état critique, avec des chances de survie estimées à seulement 0,1 %. De nombreux médecins avaient renoncé à l'opérer, convaincus qu'elle ne survivrait pas à ses blessures.

Pourtant, contre toute attente, Imen a survécu et a entamé un long parcours de rééducation. Bien que les pronostics fussent défavorables, elle a retrouvé l'usage de ses jambes et réappris à marcher, témoignage de sa détermination sans faille.

Sa détermination à se sacrifier pour sauver des vies, même dans des situations extrêmes marquées par des explosions, des incendies et des effondrements, a été unanimement saluée par les autorités d'Abu Dhabi, qui lui ont décerné le prestigieux Abu Dhabi Award en reconnaissance de son courage exceptionnel et de son altruisme.

"Ce que j'ai vécu m'a appris une leçon précieuse : chaque obstacle est une opportunité cachée..." Ces mots illustrent son désir de dépasser ses limites et de redéfinir les concepts de courage, de résilience et d'autonomie. Son histoire est celle de la renaissance, à l'image du mythique phénix qui renaît de ses cendres. D'un accident tragique à un rêve audacieux, Imen a montré que rien n'est impossible.

"De la chaise roulante au taxi volant" : Un rêve de mobilité aérienne accessible pour tous

"De la chaise roulante au taxi volant", tel est le mantra qu'Imen Sfaxi a partagé lors de l'Air Expo 2024, où elle a partagé son rêve de devenir la première femme pilote de drone en situation de handicap. Cette vision audacieuse, loin d'être une simple ambition personnelle, vise à ouvrir des horizons pour des milliers de personnes à mobilité réduite.

Son projet, soutenu par GUAMobility, vise à démontrer que les drones et autres véhicules à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) peuvent jouer un rôle déterminant dans la réinvention des solutions de transport pour les personnes handicapées.

Imen veut aussi prouver que la technologie n'est pas seulement là pour transformer le transport, mais pour rendre ce dernier inclusif. Elle a également insisté sur la nécessité de repenser toute l'infrastructure de transport aérien pour qu'elle soit accessible dès sa conception.

"Ma vision est d'utiliser la technologie pour rendre le ciel accessible à tous... De la chaise roulante au ciel, chaque personne, indépendamment de sa mobilité, devrait avoir la possibilité de participer pleinement à l'ère de la mobilité aérienne avancée... Et grâce à mon partenariat avec GUAMobility, ce rêve commence à se dessiner et à prendre forme. La preuve en est, je suis devant vous aujourd'hui, portant en main un projet ambitieux qui ouvre la voie à un avenir inclusif dans la mobilité aérienne avancée", a-t-elle encore précisé.

Mobilité aérienne avancée : Un secteur à repenser pour l'inclusion

Imen a utilisé sa plateforme pour adresser un appel fort aux acteurs de l'industrie aéronautique : "Il est essentiel de ne pas oublier que la technologie doit servir l'humanité dans son ensemble. La mobilité aérienne avancée doit offrir des solutions pour toutes les personnes". Ce message est un cri de ralliement pour l'inclusion, un principe qu'elle défend avec ferveur. La technologie, selon elle, doit être conçue avec une perspective d'accessibilité dès ses premières étapes de développement.

Son intervention à l'Air Expo a eu pour objectif de sensibiliser les professionnels du secteur sur l'importance d'intégrer les préoccupations des personnes à mobilité réduite dans la création de nouvelles technologies aériennes. "L'inclusion n'est pas une option, c'est une nécessité", a-t-elle insisté. Selon elle, c'est en intégrant ces préoccupations dès la conception des produits que l'on pourra véritablement transformer l'aviation pour la rendre accessible à tous.

Un appel à l'action pour l'industrie aéronautique

Imen n'a pas seulement lancé un appel à la révolution de l'aéronautique, mais aussi à la collaboration. Elle a encouragé les entreprises et les gouvernements à travailler ensemble pour créer un environnement propice à une mobilité aérienne accessible. "Ce n'est qu'en intégrant les préoccupations d'accessibilité dans chaque phase de développement que nous pourrons véritablement transformer l'aviation pour qu'elle soit accessible à tous et à toutes", a-t-elle affirmé.

L'Air Expo 2024 a été l'occasion pour Imen de partager ses idées et de sensibiliser les acteurs du secteur aéronautique aux enjeux d'une mobilité plus inclusive. Elle a également insisté sur la nécessité de développer des partenariats qui incluent des initiatives concrètes pour la formation de la main-d'œuvre handicapée dans le secteur de la mobilité aérienne.

Ainsi, avec ce nouveau projet, Imen Sfaxi incarne l'espoir d'une nouvelle ère pour l'inclusion dans la mobilité aérienne avancée. Elle est la preuve vivante qu'il est possible de réaliser des rêves, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Son histoire et son engagement ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes handicapées dans le monde entier, en montrant que la mobilité aérienne n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un droit pour tous.

Aujourd'hui, Imen incarne l'espoir d'un avenir où la mobilité aérienne avancée sera accessible, inclusive et équitable pour toutes les personnes, indépendamment de leur situation physique.

Il est à noter que l'Air Expo 2024, événement majeur de l'industrie aéronautique, se tient du 19 au 21 novembre 2024 au Centre National des Expositions d'Abu Dhabi (ADNEC). Plus de 500 leaders, experts et passionnés de l'aviation se rassembleront pour explorer les dernières innovations et tendances redéfinissant le secteur.

Cette année, l'accent sera mis sur la « Mobilité Aérienne Avancée » (AAM), une révolution technologique promettant de transformer la manière dont les personnes se déplacent, notamment à travers le développement de véhicules à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Cet événement, qui marque l'intégration de la Mobilité Aérienne Avancée dans les discussions sur l'avenir de l'aviation, revêt une importance particulière. Les technologies comme les eVTOL, permettant des déplacements rapides et autonomes dans les zones urbaines, sont au cœur des réflexions pour répondre aux défis de la mobilité durable et inclusive. Les discussions aborderont également les enjeux de durabilité, de sécurité et de diversité dans cette nouvelle ère de l'aviation.