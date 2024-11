Maroc: Le Cercle Eugène Delacroix organise jeudi prochain au Sénat son 3ème Forum des élus France - Le pays

Paris — Le Cercle Eugène Delacroix (CED) organise, jeudi prochain au Sénat, à Paris, son 3ème Forum des Élus France-Maroc sous le thème "La transition écologique dans les territoires : regards croisés".

Selon ses organisateurs, cet événement marque également le dixième anniversaire du CED, "un réseau d'élus français engagés dans la promotion et le développement des relations d'exception qui unissent la France et le Maroc".

Ce forum, précise la même source, réunira des personnalités politiques de tous bords et des experts des deux pays pour échanger sur les défis contemporains de la transition écologique.

Le programme de cette édition sera articulé autour de trois tables-rondes thématiques, la première sur les réalisations des deux pays en matière de transition écologique, la seconde s'interrogera sur quel modèle de transition écologique pour les deux pays, et la dernière évoquera les efforts et l'engagement des diasporas dans la transition écologique.

Ces échanges permettront de partager les expériences, les initiatives et les bonnes pratiques pour une transition écologique réussie dans les territoires respectifs des deux pays, expliquent les organisateurs.

L'événement comprendra en apothéose une séquence de célébration des dix ans du Cercle Eugène Delacroix qui, selon les organisateurs, "sera un moment d'échange et de partage en vue de tisser les liens et renforcer les synergies autour de la transition écologique et des relations franco-marocaines qui, depuis la récente visite d'Etat au Maroc du Président de la République française, Emmanuel Macron, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, connaissent une nouvelle dynamique".

Dans une déclaration à la MAP, le président du CED, Salah Bourdi a affirmé que "le Cercle prépare cet événement d'exception depuis le début de l'année avec un comité de pilotage réunissant une trentaine de membres actifs de l'association".

Il a rappelé que ce troisième forum fait suite à deux autres organisés au Maroc, le premier à Casablanca en mars 2019 et le deuxième à Essaouira en mars 2022.

A l'occasion de ce 3ème forum, a-t-il expliqué, le Cercle présentera le bilan de ses dix ans d'activités sur le terrain, notamment les coopérations décentralisées réalisées, les networkings trimestriels, ses missions au Maroc, lesquelles s'inscrivent dans les efforts de l'association visant à renforcer la relation exceptionnelle entre la France et le Maroc.

"Lorsqu'en 2014, nous avons créé le Cercle, entourés d'une pléiade d'élus ayant le Maroc dans le cœur, jamais je n'aurais imaginé que dix ans après, nous aurions réalisé un tel parcours et contribué avec autant de force, parfois contre vents et marées, à un tel bilan. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 élus, maires, adjoints, parlementaires et acteurs locaux engagés alors que la relation France - Maroc, aujourd'hui, est au plus haut".

"La dynamique et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, sont aujourd'hui notre force pour continuer notre travail sur le terrain, localement ancrés dans nos territoires", a souligné M. Bourdi.

Et d'ajouter :"Notre plus grande fierté est que le Cercle Eugène Delacroix est devenu, en dix ans, un acteur majeur dans la coopération territoriale entre la France et le Maroc".