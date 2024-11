Maroc: Les Impériales lancent une étude prospective pour explorer l'avenir de l'industrie à l'horizon 2035

Casablanca — L'association Les Impériales annonce le lancement d'une étude prospective d'envergure visant à explorer l'avenir de l'industrie à l'horizon 2035, dans le cadre de la préparation de la 8ème édition de son événement annuel, prévue du 27 au 31 janvier 2025, sous le thème "The Paradigm Shift - Business. People. Tech".

Cette initiative vise à anticiper les évolutions et enjeux futurs des métiers de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l'événementiel, en réponse aux transformations économiques et sociales en cours, et à renforcer leur contribution au développement économique du Maroc, indique un communiqué des Impériales.

Ainsi, les Impériales lancent un appel à tous les professionnels, entreprises, agences, institutions publiques et privées, ainsi qu'aux acteurs associatifs et experts, pour participer activement à cette étude. La mobilisation de l'ensemble des parties prenantes est essentielle pour enrichir cette réflexion et aboutir à des solutions concrètes adaptées aux défis de demain.

Cette initiative a pour objectif de valoriser l'industrie de la communication tout en renforçant l'attractivité du Maroc et en encourageant l'innovation. Elle vise à élaborer un guide de réflexion stratégique pour les secteurs de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l'événementiel au Maroc, en réponse aux nouveaux défis et aux opportunités offertes par les réalités économiques et sociales en constante évolution.

En ligne avec les objectifs du Nouveau Modèle de Développement (NMD), l'étude se concentrera sur la manière dont ces secteurs peuvent contribuer à la compétitivité du Maroc, à l'image de la nation et à l'inclusion socio-économique, tout en soutenant la création de compétences et d'emplois qualifiés pour l'avenir, jusqu'en 2035 et au-delà.

Portée par une démarche collective, cette étude aspire à repenser l'industrie de la communication avec une approche collaborative et prospective. L'ambition est de fédérer les acteurs clés du secteur pour élaborer ensemble un cadre partagé des évolutions nécessaires. Elle s'adresse également à toute institution ou compétence nationale, qu'elle soit publique, privée ou associative.

Ainsi, l'Association appelle l'ensemble des acteurs du secteur à participer activement à cette étude et à s'engager dans une réflexion collective, constituant un levier d'action concret pour adapter l'industrie aux défis de demain.

Créée en 2018, l'association "Les Impériales" a pour but de fédérer les efforts d'un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.

Depuis sa création, l'Association "Les Impériales" s'attache à créer et à stimuler des projets d'intérêt public et à jeter des ponts de communication entre les acteurs publics et les différentes composantes du secteur privé dans les domaines du marketing, de la communication, des technologies de l'information et d'autres professions.

L'Association Les Impériales intègre à sa structure plusieurs Clubs et Circles (Brands Club, Consultancy Club, Media House Club, Data & Digital Club), chacun constitué de 5 membres de l'Association et d'un président, qui ont pour vocation de débattre des problématiques spécifiques à chaque famille de métiers et de soumettre des solutions viables, susceptibles d'apporter de la valeur au secteur dans son ensemble.